Segregacja sanitarna w Poznaniu. Jaśkowiak ubolewa, że w Polsce nie ma działań „typowych dla zachodnich demokracji”

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poparł decyzję Centrum Kultury Zamek, które ograniczy udział w organizowanych tam wydarzeniach do osób z paszportem covidowym albo negatywnym wynikiem testu. Jego zdaniem, władze kraju powinny pilnie wdrożyć rozwiązania hamujące rozwój pandemii. Samorządowcowi marzy się segregacja ludzi w stylu zachodnim.

– Ubolewam, że dzisiejszy rząd nie ma wystarczającej siły, by przeprowadzić te działania, które są typowe dla zachodnich demokracji – podkreślił Jaśkowiak.

Od 6 grudnia w wydarzeniach organizowanych w Centrum Kultury Zamek będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby posiadające tzw. paszport covidowy, dokument poświadczający status ozdrowieńca, lub aktualny negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Nowe zasady wprowadzono ze względu na bezpieczeństwo uczestników wydarzeń oraz pracowników instytucji, dotyczyć będą wydarzeń odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach Zamku: seansów filmowych, koncertów, spektakli czy warsztatów.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział w sobotę dziennikarzom, że decyzja szefostwa Zamku jest dobra i godna naśladowania.



– Popieram tę inicjatywę i ubolewam nad tym, że prezes PiS nie dysponuje dziś w parlamencie wystarczającą większością, by wprowadzać te elementy, które chroniłyby nasze społeczeństwo przed niepotrzebnymi zgonami, przed niepotrzebnymi cierpieniami, ale też przed zajmowaniem szpitalnych łóżek przez osoby, które nie były roztropne i nie zaszczepiły się – powiedział Jacek Jaśkowiak.

Jaśkowiak twierdzi, że obecnie osoby takie mają istotny wpływ na wydolność placówek służby zdrowia.

Prezydent skrytykował też głosy tych miejskich radnych PiS, którzy wskazywali, że dla wielu osób decyzja Zamku nosi znamiona segregacji sanitarnej. Jak ktoś z kompleksem Zachodu powiedział, że powinni „spojrzeć na to, co robią mądrzejsi, by chronić życie i zdrowie ludzi”.

Źródło: PAP, NCzas