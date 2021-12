Duchowny do papieża Franciszka: Jesteś heretykiem! [VIDEO]

Papież Franciszek wyruszył w czwartek w podróż na Cypr i do Grecji. To 35. zagraniczna podróż Franciszka, trzecia w roku tzw. pandemii, po wizycie w Iraku w marcu oraz w Budapeszcie i na Słowacji we wrześniu. Podczas spotkania z prawosławnym arcybiskupem całej Grecji Hieronimem II poprosił o przebaczenie za „błędy popełnione przez wielu katolików”. Przed spotkaniem doszło do incydentu – ortodoksyjny duchowny nazwał papieża „heretykiem”. Policja obaliła kapłana na ziemię.

Dwadzieścia lat po przebiegającej w trudniejszych warunkach historycznej pielgrzymce św. Jana Pawła II i jego przeprosinach za winy katolików, Franciszek oświadczył: – Ze wstydem – przyznaję to w odniesieniu do Kościoła katolickiego – działania i decyzje, które mają niewiele lub nic wspólnego z Jezusem i Ewangelią, naznaczone raczej żądzą zysku i władzy, doprowadziły do osłabienia komunii.

– W ten sposób pozwoliliśmy, aby zdolność owocowania została skalana podziałami. Historia ma swój ciężar i dzisiaj odczuwam potrzebę ponowienia tutaj mojej prośby o przebaczenie, skierowanej do Boga i do moich braci za błędy popełnione przez wielu katolików – powiedział papież.

Nawiązując do wieków podziałów między katolicyzmem i prawosławiem podkreślił: – Skaziły nas trucizny świata, kąkol podejrzliwości zwiększył nasze oddalenie i przestaliśmy pielęgnować komunię.

Zwracając się do Hieronima II zapewnił, że przybył jako pielgrzym „z wielkim szacunkiem i pokorą, aby odnowić apostolską komunię i umocnić braterską miłość”.

Przed rezydencją zwierzchnika Kościoła prawosławnego, do której przyjechał papież, doszło do małego incydentu. Starszy ksiądz prawosławny zaczął krzyczeć do papieża, że jest „heretykiem”. Natychmiast został zabrany sprzed siedziby arcybiskupa przez funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Ortodoksyjny ksiądz miał odwagę wykrzyczeć do Papieża:

"Jesteś Heretykiem". pic.twitter.com/IA6eSpJdRo — Madeleine 🇵🇱🇬🇧 (@Magdale22740227) December 4, 2021

Źródło: PAP, NCzas