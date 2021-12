Polak wyrzucony z baru za granicą. Zaszczepił się trzema dawkami, a to wciąż za mało

Grzegorz z Polski, choć zaszczepił się trzykrotnie, to i tak padł ofiarą segregacji sanitarnej w Czechach. Jak się okazuje – jego polski certyfikat jest bezużyteczny za granicą.

Władze państwowe naszych południowych sąsiadów wprowadziły – niestety – reżim segregacji sanitarnej, który obowiązuje we wszystkich krajach związkowych. Czesi, aby móc skorzystać z hotelu, zjeść w restauracji lub pójść do fryzjera, muszą okazać zaświadczenie o zaszczepieniu lub o przechorowaniu koronawirusa w ciągu ostatnich 180 dni.

Jak się jednak okazuje, certyfikat certyfikatowi nierówny. Grzegorz z Polski pojechał do Czech i sądził, że będzie należał tam do uprzywilejowanej grupy, której wolności nie są krępowane dyskryminującym prawem. Polak zaszczepił się bowiem trzy razy.

Na miejscu okazało się jednak, że pomimo trzykrotnego przyjęcia preparatu na covid, Grzegorz i tak jest uznawany przez czeskie prawo za przynależącego do grupy niższej – niezaszczepionych.

Mężczyzna pojechał do Czech służbowo. Tam chciał coś zjeść. Wcześniej wygenerował certyfikat z Internetowego Konta Pacjenta i go wydrukował.

Wierząc, że znajduje się w grupie tych, którzy w świetle prawa zasłużyli na to, by móc zjeść w restauracji jak ludzie, Grzegorz poszedł do jednego z czeskich lokali. Tam jednak czekała go przykra niespodzianka.

– Pan w restauracji kilka razy skanował mój paszport szczepionkowy, który sobie wydrukowałem z IKP. Za każdym razem mówił, że to nie działa, że taki paszport nie istnieje albo jest nieważny. Koniec końców do lokalu nie zostałem wpuszczony i obiadu nie zjadłem – mówi „Gazecie Wyborczej” Grzegorz.

Okazuje się, że na certyfikacie była umieszczona informacja o tym, że obowiązuje on tylko w Polsce. Z kolei poprzedni dokument, uznawany we wszystkich krajach europejskich, który Grzegorz otrzymał po drugiej dawce szczepienia, zniknął z systemu.

Wcześniej instytucje rządowe podawały, że „po decyzji Ministerstwa Zdrowia certyfikat COVID jest ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej”. Z kolei na stronie E-zdrowie.gov.pl pojawił się inny komunikat.

Osoby zaszczepione trzecią dawką przy próbie pobrania certyfikatu szczepień UCC (Unijny Certyfikat COVID) nie otrzymają nowego certyfikatu, ale będą pobierały certyfikat dostępny już przy poprzednim szczepieniu.

A to pech…

Źródło: „Gazeta Wyborcza”