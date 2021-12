Unijny ambasador LGBT małpuje Conchitę Wurst i kpi z katolickich świętości

Simonetti to mieszkający w Berlinie „ambasador osób LGBTQ” przy Parlamencie Europejskim i aktywista tej ideologii. Pozuje w roli brodatej „Matki Boskiej”, a Święta Rodzina jest przedstawiona jako para jednopłciowa.

„Bardzo odważnie, teraz czekamy na transseksualnego Mahometa” – napisał jeden z internautów.

Mężczyzna pojawił się na okładce grudniowego wydania „Siegessäule Magazin”. Wyjątkowa paskudna prowokacja wobec przygotowujących się do świąt Bożego Narodzenia katolików.

Do sesji zdjęciowej pozował w białej szacie i niebieskim welonie na głowie, a w rękach trzymał lalkę przedstawiającą pana Jezusa.

Na innej fotografii Simonetti pojawił się z innym mężczyzną, a fotografia w tęczowych kolorach symbolizował „Świętą Rodzinę”.

Aktywista publikując w sieci okładkową sesję napisał: „Jeśli zignorujemy fakt, że Jezus nie był biały, możemy uwierzyć, że Matka Boska miała brodę, dlaczego nie?”

Dodatkowo oskarżył jeszcze „światowy mainstream” o homofobię w postrzeganiu osób z AIDS.

Awesome. Very transgressive. Very brave. Now do Trans Muhammad. I dare you. https://t.co/Cd9Mc38g0y

— PEG (@pegobry) December 2, 2021