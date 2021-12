Znów nie będzie kolędy?

W zeszłym roku kolędy w większości parafii miały formę spotkań z wiernymi na Mszy świętej, a nie wizyt duszpasterskich. Wiele wskazuje, że w tym roku sytuacja się powtórzy. Na pewno będzie tak w diecezji tarnowskiej. Tam duchowni odwiedzą tylko tych parafian, którzy o to poproszą.

– Można wzorem poprzedniego roku zorganizować w kościele spotkanie kolędowe dla poszczególnych części parafii np. osiedla, ulicy, przysiółka itp.. Wierni, którym z różnych powodów zależy na spotkaniu z księdzem, mogą zaprosić go indywidualnie – podaje rzeszowska kuria.

Zalecenia dotyczące organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej przypominają te z zeszłego roku. Księża nie będą odwiedzać parafia, jeśli ci o to nie poproszą.

– Wizyta duszpasterska tzw. kolęda nie odbędzie się w tradycyjnej formie, a to oznacza, że księża nie będą odwiedzać parafian w ich mieszkaniach i domach – podaje kuria.

W zeszłym roku księża diecezji rzeszowskiej również przychodzili do wiernych tylko wtedy, gdy ich o to proszono.

– Ta możliwość spotkania okazała się potrzebna, gdyż były takie rodziny, które nie chciały czekać na pewne rozstrzygnięcia przez cały rok, a z różnych powodów trudno im było przyjść razem do kancelarii parafialnej, aby porozmawiać z księdzem. Podobnie jest w tym roku – gdy ktoś chce, aby ksiądz do niego przyszedł, powinien indywidualnie zaprosić księdza do siebie – wyjaśnia ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy kurii rzeszowskiej.

W diecezji ze strachu przed covidem nie będzie także spowiedzi dekanalnych z udziałem większej liczby księży.

Podobne informacje, o Mszach Świętych zamiast spotkań duszpasterskich, płyną także z wielu parafii na Śląsku, w Małopolsce i innych regionów Polski. Najprawdopodobniej kolejny już rok parafianie będą mieli ograniczoną możliwość spotkania się ze swoimi księżmi.

