Pięć partii w Sejmie. Zyskuje POPiS, traci Hołownia [SONDAŻ]

Gdyby wybory odbyły się w miniony weekend, w Sejmie znalazłoby się pięć partii politycznych – wynika z sondażu United Surveys dla Wp.pl. Zyskują głównie dwie największe partie polityczne, traci Szymon Hołownia.

Sondaż przeprowadzono 3 grudnia metodą wspomaganego komputerowego wywiadu telefonicznego (CATI) na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych.

Z jego wyników opublikowanych na stronie Wp.pl wynika, że gdyby wybory odbyły się w miniony weekend, 32,1 proc. wyborców zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. To wzrost o 1,5 pkt proc. w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego dwa tygodnie temu. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 23,7 proc. ankietowanych, co również oznacza wzrost poparcia – w tym przypadku o 2 pkt proc.

„Wyborcze podium uzupełniłaby Polska 2050, na którą oddanie głosu zadeklarowało 10,6 proc. respondentów. Oznacza to, że formacja Szymona Hołowni zanotowała największy spadek ze wszystkich ugrupowań. Przed dwoma tygodniami ruch byłego dziennikarza wskazało 13,3 proc. uczestników badania” – czytamy.

7,8 proc. ankietowanych zagłosowało na Lewicę, 6,7 proc. – na Konfederację, a 5,7 proc. – na Koalicję Polską-PSL. Swoich faworytów w parlamentarnym wyścigu nie potrafiło wskazać 13,4 proc. badanych.