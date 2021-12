Uchronił RPA przed komunizmem. Wesprzyj Janusza Walusia! [VIDEO]

Janusz Waluś to postać, której nie trzeba chyba zbyt szczegółowo przedstawiać. Polski emigrant dopuszczając się zabójstwa Chrisa Haniego – lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej – uchronił RPA przed komunizmem. Za ten czyn został jednak skazany na dożywotnie więzienie.

2 lutego odbędzie się rozprawa sądowa dająca szansę na wyjście Janusza Walusia z więzienia! Proces jest jednak kosztowny – do połowy grudnia należy zebrać aż 60 tysięcy złotych. Jeśli Państwu również nie jest obojętny los polskiego bohatera, który uchronił RPA przed komunizmem, zachęcamy do kupienia publikacji Michała Zichlarza – cały zysk ze sprzedaży książki ze strony 3DOM i Pantarhei.org przeznaczony będzie na pomoc dla Janusza Walusia.

Dodatkowo na ten cel zostanie przekazany także cały zysk, który Wydawnictwo 3DOM i sklep Pantarhei.org osiągną 6 grudnia. Na Państwa wsparcie liczy przede wszystkim córka Janusza Walusia – Ewa Waluś, która marzy o tym, by jej córeczka miała kiedykolwiek szansę poznać swojego dziadka… Nie zapominajmy bowiem, że na Janusz Waluś tak jak każdy z nas posiada rodzinę – rodzinę, która wciąż na niego czeka i nigdy nie przestanie o nim myśleć:

Zabić Haniego. Historia Janusza Walusia – Michał Zichlarz

Wydarzenie z 10 kwietnia 1993 roku wstrząsnęło całą Republiką Południowej Afryki. Zabójstwo Chrisa Haniego odmieniło losy tego kraju, sprowadzając politykę RPA na zupełnie inne tory. Aby jednak zrozumieć, co skłoniło polskiego emigranta do takiego czynu, należy cofnąć się do wydarzeń, które miały miejsce nieco wcześniej. Dzieło Michała Zichlarza rozpoczyna się więc od przedstawienia podłoża zaistniałej w 1993 roku sytuacji. Narastająca presja przeciwko polityce apartheidu powodowana była ruchami takich osób jak właśnie komunistyczny terrorysta Chris Hani.

Książka „Zabić Haniego” przedstawia charakterystykę tej postaci, a także odnosi się do podłoża politycznego, które m.in. za jego przyczyną ukształtowało się w tamtym okresie. Autor poświęca czas na przedstawienie historii Janusza Walusia, pokazując cały przebieg kształtowania się jego poglądów od przybycia do RPA. Po zobrazowaniu przebiegu zbrodni autor przechodzi następnie do ukazania konsekwencji tego czynu, którymi było skazanie polskiego emigranta na karę śmierci. Z powodu zniesienia tej kary w RPA wyrok zmieniono na dożywotnie więzienie.

Na temat niniejszego zamachu urosło wiele spekulacji i mniej lub bardziej prawdopodobnych teorii spiskowych. Na czym ludzie opierali i opierają swoje domysły? Śledząc kontemplacje autora książki, zapewne wiele kwestii okazać może się dla nas nie do końca jasnych. Dlaczego charakteryzujący się raczej spokojnym usposobieniem Polak, który za czasów PRL-u nie interesował się szczególnie polityką, kilka lat później był w stanie z zimną krwią pociągnąć kilkukrotnie za spust? Co skłoniło go do podjęcia kroku, który wiązał się z tak ogromnym ryzykiem? Chris Hani był bowiem osobą ponadprzeciętnie strzeżoną. Skąd zatem Waluś wiedział, że akurat tego dnia lider Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej będzie sam bez ochrony? Tego typu niejasności doprowadziły do powstania wątpliwości co do tego, czy to rzeczywiście Janusz Waluś stoi za morderstwem. Czy zatem polski emigrant był jedynie kozłem ofiarnym misternie opracowanego planu? Michał Zichlarz przypatruje się bardzo uważnie każdemu szczegółowi tej sprawy, próbując rozwiać wszelkie wątpliwości. Czy jego analizy wpłyną na postrzeganie postaci Janusza Walusia?

Jedno jest pewne – postać Janusza Walusia na stałe zapisała się w historii. Przez jednych postrzegany jest jako bohater, który uchronił RPA przed komunizmem, inni zaś widzą w nim jedynie zbrodniarza. Książka dostarcza bogaty zasób informacji i rzuca nowe światło na całą tę sprawę, jednak ocena – jak zaznacza sam autor – należy ostatecznie do samego czytelnika.

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na temat historii Janusza Walusia, odsyłamy do publikacji Michała Zichlarza „Zabić Haniego”! Warto zaznaczyć, że wznowienie książki wzbogacone jest dodatkowym rozdziałem poświęconym wydarzeniom związanym z tą sprawą, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat! Książka dostępna jest w regularnej sprzedaży pod poniższym linkiem:

