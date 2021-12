Braun wzywa żołnierzy: „Zatrzymajcie tych złoczyńców, zbrodniarzy i szaleńców” [VIDEO]

Podczas konferencji prasowej Konfederacji głos zabrał m.in. poseł Grzegorz Braun. Polityk odniósł się do ogłoszonych dzisiaj przez „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego – także na konferencji prasowej – obostrzeń, w tym obowiązku szprycowania dla trzech grup.

– Wszystko to bezprawne – i na gruncie prawa naturalnego i kodeksowego – bezustawowe, niekonstytucyjne. Wszystko to oczywiście nie merytoryczne. To wszystko kupy się nie trzyma, to wszystko nie ma sensu, nie ma innej logiki poza logiką nowego totalitaryzmu sanitarnego – ocenił Braun.

– To jest istotny nerw, to jest rdzeń, to jest ten główny wątek, którym podążają najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej, niestety w zgodnym sojuszu z całą zjednoczoną koalicją kowidową w tym Sejmie – dodał.

Braun zwrócił uwagę, że zapowiedziano dziś „bez żadnych ogródek, bez cieniowania, bez niuansowania (…) powszechną dyskryminację przez segregację sanitarną”.

– Zapowiedziano relegowanie, odsunięcie od służby medyków, nauczycieli, żołnierzy, policjantów, strażników, którzy nie przystąpią do egzekwowania zasad tego nowego reżimu i nie będą respektowali tych bezprawnych wymogów, które rząd narzuca. To od marca – mówił.

– Wcześniej nasze dzieci, w tym – jak wyżej wspomniano – jednym z najpiękniejszych okresów w całym roku Bożym, liturgicznym, polskim mają być znowu przykute do telewizora, do komputera, mają mieć kolejne tygodnie wytrącone z ciągłości procesów edukacyjnych, wychowawczych – kontynuował Braun.

– Jeśli kogoś serce nie boli o to, co dzieje się z dorosłymi, niech się przynajmniej pochyli nad dziećmi. Kto może robić takie rzeczy polskim dzieciom? No bestie, zwyrodnialcy. Jacy zwyrodnialcy? Ci, którzy prezentują się nam na co dzień w telewizorze, ministrowie, niestety konstytucyjni, z dzisiejszym showmanem ministrem zdrowia, ministrem – przepraszam – choroby i nagłej śmierci Niedzielskim i całe jego zaplecze z radą szalonych profesorów, szalonych naukowców, którzy legitymizują te działania – wskazał.

Braun podkreślił, że również „po stronie mediów” widoczne jest „raczej dopingowanie, raczej zachęta do tego, żeby ten reżim sanitarny ukonstytuował się na kolejnym, wyższym poziomie”.

Polityk Konfederacji zaapelował do Polaków, przedstawiając swoje trzy wezwania. – Wzywam ogół moich rodaków do nieposłuszeństwa obywatelskiego tym nieludzkim, bezprawnym i bezsensownym zarządzeniom rządu. Wzywam do nieposłuszeństwa obywatelskiego – mówił.

– Wzywam naszych sympatyków, naszych działaczy do tego, by byli obecni tu, w Warszawie przy ulicy Wiejskiej w przyszłym tygodniu, kiedy to spodziewać się możemy, że rząd rozochocony nie daj Boże biernością i apatią społeczeństwa przystąpi do forsowania tej niekonstytucyjnej ustawy o segregacji sanitarnej – powiedział Braun.

– Wzywam wreszcie tych, którzy mają jeszcze jakąś sprawczość w Rzeczpospolitej, wzywam żołnierzy, wzywam policjantów, wzywam strażników, wzywam funkcjonariuszy na czele ze Służbą Ochrony Państwa: zatrzymajcie tych złoczyńców, zbrodniarzy i szaleńców. Zatrzymajcie ich szanowni państwo. Wasze działania, wszelkie działania, które podejmiecie, aby udaremnić te bezprawne roszczenia, te nielegalne działania, to całe podżeganie do przestępstwa, które ma miejsce, wszelkie działania z waszej strony z całą pewnością będzie można pojmować, jako działanie w stanie wyższej konieczności – zachęcał.

– Wyższa konieczność dla ratowania polskich dzieci, polskich biznesów: gastronomii, rozrywki, ale także naszego życia narodowego, religijnego. Ta wyższa konieczność dopomina się tego, by Niedzielski, Kraska oraz ich współpracownicy i mocodawcy zostali powstrzymani – podkreślił Grzegorz Braun.