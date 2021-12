Duchowny OSTRO o segregacji sanitarnej w Kościele. Kard. Müller: „To grzech ciężki”

W rozmowie z portalem National Catholic Register konserwatywny kard. Gerhard Müller w mocnych słowach potępił wprowadzanie w niektórych diecezjach segregacji sanitarnej. Chodzi o odmawianie udzielania sakramentów niezaszprycowanym. Przypomniał, jakie obowiązki – z nadania samego Jezusa Chrystusa – ciążą na biskupach i kapłanach.

– Niestety, wiele rządów straciło zaufanie publiczne poprzez chaotyczne środki, które są sprzeczne logicznie – podkreślił kard. Gerhard Müller.

– W wielu przypadkach przepisy zostały naruszone i skażone finansowymi i politycznymi interesami lobby ideologicznego i gigantów farmaceutycznych. Zamiast jednoczyć społeczeństwo w walce z pandemią, siły polityczne, media głównego nurtu i Big Tech bezlitośnie wykorzystały tę sytuację do promowania agendy „Wielkiego Resetu”, a więc myślenia totalitarnego – stwierdził duchowny.

Kardynał jednocześnie odciął się od rządowej narracji, która wkrada się także w kościelne kręgi, piętnowania przeciwników koronazamordyzmu – jako „teoretyków spiskowych” czy „grzeszników przeciwko dobroczynności”.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary stanowczo potępił też segregację sanitarną, którą wprowadzono w części katolickich świątyń czy diecezji.

W rozmowie z duchownym padło jednak pytanie dotyczące poparcia przez Watykan i większość hierarchii katolickiej dla rządowych nadużyć sanitarystycznych.

– Słudzy Chrystusa w posłudze apostolskiej nie mogą ofiarowywać się jako dworzanie władcom tego świata i stawać się ich propagandystami. Według naszej katolickiej wiary papież, oprócz tego, że jest pierwszym świadkiem nadprzyrodzonego objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, jest też najwyższym strażnikiem naturalnego prawa moralnego. Magisterium Kościoła jest zatem uprawnione i zobowiązane do wskazywania granic władzy doczesnej, która kończy się na wolności wiary i sumienia – wskazał.

Kard. Gerhard Müller zaznaczył też wagę sakramentalnej posługi Kościoła w kontekście uprawianej segregacji sanitarnej.

– Jest to przede wszystkim sprzeczne z prawem Bożym, jeśli władze państwowe utrudniają albo wręcz zakazują dostępu do środków łaski Kościoła, tj. sakramentów Chrystusa. To, że nawet biskupi zamknęli swoje kościoły lub odmówili sakramentów osobom szukającym pomocy, jest grzechem ciężkim przeciwko danej od Boga władzy. Jest to wstrząsający dowód na to, jak dalece sekularyzacja i dechrystianizacja myśli dotarła już do pasterzy Chrystusowej owczarni – ocenił.

Zaznaczył, że na duchownych spoczywa obowiązek szafowania świętych sakramentów. Jest on bezwzględny i nie może być uzależniony od woli rządzących czy „troski o zdrowie”.

– W czasach kryzysu miejsca kultu i serca ludzi muszą być szeroko otwarte, aby ludzie mogli szukać schronienia w Bogu, od którego pochodzi wszelka pomoc. Wszystkie szczepionki mają ograniczony efekt czasowy. Żadne lekarstwo ani wynalazek techniczny nie mogą nas uratować przed doczesną i wieczną śmiercią. Chleb, który daje Jezus, jest lekarstwem na śmierć wieczną i – bez daty ważności – pokarmem na życie wieczne. „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” – skwitował.

Źródło: ncregister.com