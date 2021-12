Dziesiątki miast, tysiące ludzi. Niemcy wychodzą na „spacery”. Nowa forma oporu przeciwko covidowej polityce [FOTO/VIDEO]

Parlament Saksonii przyjął w poniedziałek uchwałę w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w landzie. Na wieść o tym w kilku miastach demonstranci wyszli na ulice.

Poprzez wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego rząd Saksonii chce uzyskać podstawę prawną dla kontynuacji istniejących restrykcji pandemicznych i ich ewentualnego rozszerzenia.

W Dreźnie policja rozproszyła zgromadzenie przeciwników covidowej polityki. Protest we Freibergu policja protest nazwała „nielegalnym spacerem”.

Funkcjonariusze otoczyli demonstrantów w bocznej uliczce i uniemożliwili im zakazany „spacer”.

„Atmosfera była bardzo gorąca, a niektórzy uczestnicy odpalali środki pirotechniczne” – pisze portal MDR.

Mehrer Spaziergänge in der Stadt Freiberg! Eine kleine Gruppe gekesselt.

Einige Spaziergänger sind derzeit in der Stadt gekesselt-Rest bewegt sich in die Altstadt.Bürger auf der Seitenstraßen solidarisieren sich. Es gibt stetigen Zulauf!Im Kessel selbst herrscht gute Stimmung pic.twitter.com/PLlYCcjgH9

— Marie (@Marie_Kr2) December 6, 2021