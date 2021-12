Europejski Bank Centralny zapowiada nowe banknoty euro

Szefowa EBC Christine Lagarde mówi, że „czas przyjrzeć się wyglądowi banknotów euro”, który nie był zmieniany od 20 lat. Zapowiadane są konsultacje, a na nowych banknotach mają pojawić się motywy związane z historią, naukami przyrodniczymi i społecznymi, sztuką i technologią.

Do 2024 roku powstaną projekty zmodernizowanych banknotów o nominałach 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Francuzka Lagarde zapowiada, że chce by „Europejczycy w każdym wieku i ze wszystkich środowisk mogli czuć się bliżej swoich pieniędzy”, co może też być zapowiedzią jakiegoś „postępowego inkluzywizmu”.

Na banknotach PRL była włókniarka, rybak, hutnik i górnik. Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju UE i dowartościowywanie „proletariatu zastępczego”, wcale nikogo nie zdziwi jak po „konsultacjach” pojawi się na nowych „euro” np. „Murzyn”, „lesbijka”, czy inna „osoba niebinarna”. Ale lepiej nie podpowiadać…

EBC będzie bowiem najpierw „sondował Europejczyków”. Później grupa doradcza składająca się z ekspertów z każdego kraju strefy euro, przedłoży Radzie Gubernatorów listę wybranych tematów właśnie z dziedzin historii, nauk przyrodniczych i społecznych, sztuki i technologii. Zadecyduje sama rada, która zorganizuje także konkurs na projekt graficzny.

Zresztą unowocześnianie banknotów może okazać się wyrzucaniem euro w błoto, bo tam mają jeszcze bardziej „postępowe” pomysły. Rozważane jest wprowadzenie do eurosystemu cyfrowego euro, „odpowiednika banknotów, ale w formie zdematerializowanej”. Cyfrowe euro byłoby dostępne dla osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Na razie jednak EBS zauważa, że pomimo wzrostu płatności bezgotówkowych, podczas pandemii, popyt na banknoty i monety wzrósł, więc zrobią przynajmniej „lifting”.

Źródło: Le Figaro Economie