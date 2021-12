Mentzen OSTRO do sanitarystów. „Ustawy norymberskie skończyły się po latach procesem norymberskim”

Polityk Konfederacji dr Sławomir Mentzen po raz kolejny obnażył absurdy mniemanej pandemii. Dostało się m.in. wiceprezesowi Porozumienia Michałowi Wypijowi oraz „ministrowi pandemii” Adamowi Niedzielskiemu.

– Oczekuję, że rząd będzie pracował nad wprowadzeniem paszportów covidowych, realizował obostrzenia dla osób niezaszczepionych i (egzekwował) nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach – oświadczył w „Graffiti” w Polsat News poseł i wiceprezes Porozumienia Michał Wypij.

Do jego słów krótko odniósł się polityk Konfederacji dr Sławomir Mentzen. „Uwielbiam, gdy takie pajace jak Wypij, bez maski w studio telewizyjnym, domagają się noszenia masek w pomieszczeniach” – skwitował w swoim stylu ekonomista.

„Przypominam też uprzejmie, że ustawy norymberskie skończyły się po latach procesem norymberskim” – dodał.

W jednym ze swoich wpisów Sławomir Mentzen przestawił też remedium pozwalające wrócić do normalności – proste i skuteczne zarazem.

„Niektóre państwa czy stany w USA wróciły już do normalności. Żadne z nich w wyniku masowych szczepień. Na powrót do normalności pozwala uznanie COVID za normalną chorobę. Dopiero wtedy wraca normalność” – wskazał.

Mentzen podsumował też krótko „logikę” rządowych posunięć w kwestii „walki” z mniemaną pandemią.

„Ponieważ minister edukacji uważa, że nauka zdalna powoduje poważne problemy zdrowotne, a minister zdrowia twierdzi, że obostrzenia nie działają, @a_niedzielski chce wprowadzić nowe obostrzenia” – napisał.

„Niedzielskiemu to bardzo się nie dziwię. I tak do końca życia wszyscy będą pluli na jego widok. Ale, że cały PiS na to idzie, to niespodzianka” – skwitował Mentzen.