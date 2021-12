Mentzen OSTRO o aborcji. „W przypadku gwałtu można rozważyć karę śmierci, ale dla gwałciciela”

W programie „Młodzież kontra politycy” dr Sławomir Mentzen z Konfederacji był pytany przez przedstawicielkę lewicowej młodzieżówki o jego stosunek do aborcji.

– Są tylko dwie możliwości: albo dziecko jest człowiekiem, albo dziecko nie jest człowiekiem. Jeżeli dziecko nie jest człowiekiem, to rzeczywiście sprawa jest dyskusyjna. Jeżeli jednak dziecko jest człowiekiem, to go zabijać po prostu nie można – mówił dr Sławomir Mentzen.

– Jestem przeciwnikiem zabijania dzieci. Podobnie jak jestem przeciwnikiem zabijania kobiet, starców, ludzi białych, żółtych, czarnych i czerwonych. W ogóle jestem przeciwnikiem zabijania ludzi niewinnych – dodał.

– Mordercę można powiesić, natomiast z tego, co wiem, małe jest prawdopodobieństwo tego, żeby takie małe dziecko zdążyło sobie na karę śmierci zasłużyć – skwitował polityk Konfederacji.

Przedstawicielka lewicowej młodzieżówki dalej dopytywała, czy polityk jest zwolennikiem tzw. kompromisu aborcyjnego, czy też popiera całkowity zakaz aborcji.

– Tak, jak powiedziałem przed chwilą, jestem za zakazem zabijania dzieci. To jest taka sprawa, w której ciężko o jakieś racjonalny kompromis, bo to dziecko albo jest, albo nie jest człowiekiem. I tak ciężko znaleźć jakiś fragment pomiędzy – stwierdził.

Prowadzący dyskusję Mikołaj Dowejko natomiast dociekał, czy Mentzen dopuszcza aborcję w przypadku tzw. przesłanek aborcyjnych.

– W przypadku gwałtu można rozważyć karę śmierci, ale dla gwałciciela, a nie dla ofiary tego gwałtu – skwitował Sławomir Mentzen.

Źródło: YouTube/myPolitics