Nowe obostrzenia i obowiązek szczepień w Polsce. Zmiana limitów, nauka zdalna, pracodawcy mogą wymagać testów

Resort zdrowia ogłosił nowe obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy w imię walki z koronawirusem. Tłumaczono je m.in. wariantem Omikron. Diabeł zazwyczaj tkwi w szczegółach, a te dopiero są opracowywane.

Jeszcze 25 listopada Niedzielski mówił, że obostrzenia niezbyt działają w walce z koronawirusem. 29 listopada wprowadził nowe restrykcje.

Tydzień później resort dowodzony przez Niedzielskiego ogłosił kolejne obostrzenia. Sam Niedzielski tym razem przedstawił je zdalnie.

Zanim Niedzielski ogłosił decyzję powiedział, że fala opada. W województwach podlaskim, lubelskim, mazowieckim i podkarpackim notowane są wyraźne spadki zakażeń, a w łódzkim i zachodniopolskim nie widać wzrostów.

Potem ogłosił nowe restrykcje i dalszą covidową politykę.

Pracodawca będzie mógł wymagać testów

Po pierwsze zapowiedział, że pracodawca będzie miał możliwość wymagania od pracowników wyniku testu na koronawirusa. Dotychczas mówiło się o weryfikowaniu statusu szczepienia – z tego póki co się wycofano.

– W ciągu tygodnia projekt powinien zostać skierowany na ścieżkę formalną – powiedział Niedzielski.

Obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup

Niedzielski zapowiedział obowiązek szczepień dla wybranych grup od 1 marca. – Idziemy drogą Austrii i Niemiec – zapowiedział.

Obowiązkowe szczepienia od 1 marca mają dotyczyć:

medyków

nauczycieli

służb mundurowych

Nowe restrykcje

Ponadto Niedzielski zapowiedział nowe limity osób w różnych miejscach. Dotychczasowy limit 50 proc. zostanie obniżony do 30 proc. Nie dotyczy osób zaszczepionych.

Przedsiębiorcy mają sprawdzać paszporty covidowe w następujący sposób – do 30 proc. obłożenia lokalu mogą wpuszczać wszystkich, potem tylko osoby z paszportem covidowym. Jeśli nie będą sprawdzać paszportów, to nie mogą wpuszczać kolejnych osób ponad 30 proc. obłożenia. Tyle oficjalnie – w praktyce większość wie, jak to wygląda.

Restrykcje obniżające limity osób mają zacząć obowiązywać od 15 grudnia.

Wiceminister @WaldekKraska: Od 15 grudnia wprowadzamy limity 30 proc. obłożenia lokalu w restauracjach, barach i hotelach. Zamknięte będą dyskoteki, kluby. Zwiększenie limitu będzie wyłącznie dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. pic.twitter.com/lzu8AR18XQ — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 7, 2021

Niedzielski zapowiedział też, że dzieci i młodzież (szkoły podstawowe i średnie) przechodzą na naukę zdalną od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 roku.

Kluby i dyskoteki od 15 grudnia mają być zamknięte. Możliwe otwarcie w sylwestra, ale imprezy maksymalnie do 100 osób.

Od 15 grudnia będą także obowiązkowe testy dla domowników mieszkającą z osobą chorą na COVID-19, niezależnie od posiadania certyfikatu. Po zgłoszeniu się na test osoby nie będą kierowane na automatyczną kwarantannę do momentu uzyskania wyniku testu.

Certyfikaty covidowe stracą ważność po roku

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że paszporty covidowe są ważne przez rok od drugiej dawki szczepionki.

Jeśli ktoś nie przyjmie dawki przypominającej, straci paszport covidowy. Komisja Europejska proponuje natomiast, by paszport tracił ważność po dziewięciu miesiącach, co prędzej czy później będzie obowiązywać zapewne także i w Polsce.

Powyższa deklaracja była jedynym konkretem w odpowiedziach Kraski na pytania dziennikarzy. Każde inne, dotyczące szczegółów nowych założeń, zbywał krótkim: „Prace nad szczegółami trwają”.