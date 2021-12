Uczelnia zaczęła segregować studentów. Po interwencji Dobromira Sośnierza wycofała się z decyzji [FOTO]

Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie zdecydowała, że wstęp na uczelnię będą mieli wyłącznie pracownicy oraz studenci zaszczepieni przeciwko COVID-19. Po kilku dniach, za sprawą interwencji Dobromira Sośnierza z Konfederacji, uczelnia z segregacji się wycofała.

Decyzją rektora prof. dr. hab. Witolda Kłaczewskiego z dnia 22 listopada br. bez dobrowolnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19 nie można było na tej uczelni zarówno pracować, jak i studiować.

„Pracownicy Uczelni zobowiązani są w Dziale Kadr do okazania certyfikatu szczepienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021. Studenci wszystkich kierunków zobowiązani są do dostarczenia w Dziekanatach certyfikatów szczepień do 30 listopada. Po tym terminie osoby niezaszczepione nie zostają wpuszczone do pracy oraz zajęć dydaktycznych” – czytamy w zarządzeniu rektora.

W Polsce tego typu segregacja sanitarna jest nielegalna. Ws. działań lubelskiej uczelni interweniował poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

Ostatecznie uczelnia wycofała się z pomysłu segregacji i dyskryminacji ze względu na szczepienie. 30 listopada rektor wydał nowe zarządzenie, które uchyla zamieszczone powyżej zarządzenie nr 204. Wszystkie pisma w tej sprawie opublikowano na Twitterze.