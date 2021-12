Koniec ery Angeli. Olaf Scholz nowym kanclerzem Niemiec

Bundestag wybrał w środę Olafa Scholza z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) na nowego kanclerza. Tym samym zakończyła się trwająca 16 lat era kanclerz Angeli Merkel.

Przewodnicząca parlamentu Baerbel Bas poinformowała, że za Scholzem głosowało 395 posłów, przeciw było 303, a sześciu wstrzymało się od głosu. Do tzw. większości kanclerskiej potrzeba było 369 głosów, partie nowej koalicji rządowej SPD, Zieloni i FDP dysponują razem 416 głosami.

Po głosowaniu Scholz udał się do pałacu Bellevue, gdzie otrzymał akt mianowania z rąk prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. „Panie kanclerzu, moje serdeczne gratulacje” – powiedział Steinmeiera przekazując nominację. W południe Scholz złoży przysięgę w Bundestagu.

Wybór kanclerza był tajny, posłowie wypełniali karty do głosowania w kabinie. Każdy był wywoływany do głosowania indywidualnie po nazwisku i proszony o przyjście do kabiny.

Na początku środowego posiedzenia Bundestag pożegnał ustępującą kanclerz Merkel owacjami na stojąco. Jedynie deputowani z frakcji AfD nie klaskali i pozostali na miejscach.

SPD zwyciężyła we wrześniowych wyborach do Bundestagu, a 63-letni Scholz był jej kandydatem na kanclerza.

W niedzielę Scholz przyleci do Warszawy. Będzie to trzecia wizyta zagraniczna nowego przywódcy RFN, odbyta tuż po wyborze. Wcześniej ma on odwiedzić Paryż i Brukselę.