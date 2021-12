Lublin. W firmie produkującej alkohol Mikołaj przyjdzie tylko do zaszczepionych pracowników

Pracownicy zakładu Stock co święta są obdarowywani. W tym roku jednak firmowy święty Mikołaj odwiedzi tylko tych pracowników, którzy zdecydowali się na przyjęcie szczepionki na covid.

„Firma Stock Polska dołączyła do wątpliwego grona przekonanych o słuszności swoich decyzji i wprowadziła segregację sanitarną. Najpierw był dodatkowy dzień urlopu dla tych przyjmujących preparaty na covid, następnie zwolnienie z noszenia masek dla tych z paszportami covidowymi, a teraz Mikołaj z prezentami tylko dla tej części załogi, która „zadbała” o swoje zdrowie i się zaszczepiła. Nie przeszkadza nawet fakt, że szczepieni pracownicy na izolacji, najważniejsze, że z paszportem” – pisze w liście do portalu Spotted Lublin jeden z pracowników zakładu Stock w Lublinie.

„Ci ‚niezdecydowani’ mogą się zaszczepić w styczniu i też dostana za to prezent – opaskę Xiaomi Mi Band 6 (wartość ok. 220 złotych – przyp. red.) O zgrozo, pamiętam z historii i opowiadań rodzinnych, o tym, że do walki z zarazą już niektórzy opasek używali… te są czarne, tamte były żółte… niesmak pozostaje i nikt nie widzi w tym nic złego…” – czytamy dalej.

Redakcja dostała również wewnętrzną firmową korespondencję, w której właściciele informują o tym, że świąteczne prezenty dostać mogą jedynie zaszczepieni pracownicy.

Właściciele informują, że „dla każdego z pracowników, który dostarczył nam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących szczepienia przeciwko Covid-19 oraz okazał certyfikat szczepienia, przygotowaliśmy świąteczny podarunek w postaci opaski Xiaomi Mi Band 6”.

Czytelnik, który napisał do Spotted Lublin informuje także o innych benefitach, jakie mają osoby zaszczepione. Mowa m.in. o przysługującym dniu wolnym, który można sobie odebrać za szczepienie.

Źródło: Spotted Lublin