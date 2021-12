Nadchodzi silny wiatr i… deszcz [PROGNOZA]

W czwartek należy się spodziewać zachmurzeń. Temperatura będzie się wahać od -5 st. C na południowym wschodzie do 1 stopnia na zachodzie. Nad morzem spodziewany jest silny, porywisty wiatr. W ciągu dnia na zachodzie oraz południowym zachodzie powinien spaść śnieg – powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

„W czwartek w ciągu dnia na krańcach południowo-wschodnich spodziewamy się temperatury do -5 st. C, z kolei na zachodzie temperatura nie powinna przekroczyć 1 st. C” – prognozuje synoptyk IMGW. „Na zachodzie powinien spaść śnieg, na południowym zachodzie spodziewamy się nawet do 5 cm. śniegu” – zaznaczył Jakub Gawron.

Prognoza pogody na czwartek synoptyka IMGW przewiduje także opady deszczu. „W czwartek wieczorem na Górnym Śląsku możliwe opady marznącego deszczu. Nad morzem natomiast okresami dość silny, porywisty wiatr” – stwierdził synoptyk IMGW.

„Począwszy od Górnego Śląska przez Mazowsze po województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie przewidujemy w nocy możliwość marznących opadów deszczu” – powiedział Gawron. Ponadto przekazał, że „w nocy temperatura będzie się wahać od -5 st. C na północnym wschodzie do -1 stopnia na południowym zachodzie i południowym wschodzie”. Nad morzem cieplej, „do 0 stopni Celsjusza” – stwierdził synoptyk IMGW.

