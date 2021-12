Obowiązkowe szczepienia. Rzecznik rządu zabrał głos

Rzecznik pisowskiego rządu w Warszawie, Piotr Müller, zabrał głos ws. obowiązku szczepień na covid w w Poranku Siódma9.

– Jestem przekonany, że część tych rozwiązań, które wprowadziliśmy, zachęcą też do szczepień i nie trzeba będzie tutaj wprowadzić rozwiązań takich powszechnych. W żadnym kraju UE jeszcze takie rozwiązania nie obowiązują. Austria dopiero pokazuje, że być może będzie trzeba takie coś wprowadzić. Inne kraje też mówią o potencjalnych rozwiązaniach. W związku z tym na ten krok się nie zdecydowaliśmy – stwierdził Piotr Müller w Poranku Siódma9.

– Ta wczorajsza informacja to jest kierunkowa deklaracja ze strony Ministerstwa Zdrowia. Teraz trzeba będzie wypracować rozwiązania prawne. Na ten moment najbardziej zdecydowani jesteśmy na to, aby to dotyczyło grupy medyków. Co do pozostałych grup, prace legislacyjne są przed nami i też dyskusja w rządzie – mówił rzecznik rządu o obowiązkowych szczepieniach.

Rzecznik ma nadzieję, że obowiązek szczepień nie zostanie wprowadzony, ale nie wyklucza tego.

– Liczę przede wszystkim na to, że być może nie będzie to potrzebne [obowiązkowe szczepienia], żeby wprowadzać, jeżeli w tych grupach poziom zaszczepienia będzie dużo wyższy, to samo się zrealizuje przez zachowania tych grup społecznych – stwierdził Piotr Müller.

Odniósł się także do doniesień o obowiązku szczepień nauczycieli.

– Nie jest to jeszcze definitywnie przesądzone [obowiązek szczepień dla nauczycieli], bo jeszcze nie zostały przyjęte regulacje w tym zakresie – stwierdził Piotr Müller w Poranku Siódma9.

Źródło: Poranek Siódma9