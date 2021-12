Segregacja pracowników w Kielcach. Duża firma wymaga okazywania certyfikatów

Od stycznia pracownicy Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych przed wejściem do pracy będą mieli obowiązek okazania certyfikatu covidowego potwierdzającego zaszczepienie się lub wykonanie testu. O sprawie informują lokalne media i „Gazeta Wyborcza”.

W firmie zatrudnionych jest ok. 250 osób. Obowiązek okazywania certyfikatów covidowych będzie dotyczyć pracowników wchodzących do budynku biura przy ul. Sandomierskiej w Kielcach oraz do lokalnych biur na terenie kopalni Jaźwica, Laskowa i Winna. Tak samo ma być w bazie transportowej na Białogonie.

Segregacja sanitarna nie będzie dotyczyła pracowników pracujących w przestrzeniach otwartych w kopalniach oraz klientów w specjalnie wyznaczonych obszarach.

„Gazeta Wyborcza” podaje, że to pierwszy przypadek firmy w Świętokrzyskiem, która wprowadziła segregację sanitarną pracowników.

Firma próbuje na różne sposoby przekonać pracowników do szczepień. Wcześniej na terenie Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych przeprowadzono loterię dla zaszprycowanych pracowników.

Źródło: Fakty Kielce 24, „Gazeta Wyborcza”