Zaskoczeni? Nadciąga czwarta dawka szprycy przeciwko COVID-19

Możliwe, że będziemy potrzebowali czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 – oświadczył w środę we francuskim Senacie szef Rady Naukowej przy premierze Jean-Francois Delfraissy.

Pytany o szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat, Delfraissy odpowiedział, że Rada Naukowa chce, aby nie były one obowiązkowe i nie były włączone do obowiązującego we Francji w miejscach publicznych paszportu sanitarnego.

Francuscy naukowcy czekają obecnie na dane ze Stanów Zjednoczonych dotyczące toksyczności. Trzy tygodnie temu rozpoczęto tam szprycowanie dzieci w wieku 5-11 lat.

W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano ponad 59 tys. nowych przypadków koronawirusa – wynika z danych z wtorku Agencji Zdrowia Publicznego (SPF).

