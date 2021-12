Jak marszałek Witek mści się na Grzegorzu Braunie. Poseł straci 100 tysięcy złotych

W związku z nieustanną dyskryminacją i prześladowaniami ze strony Elżbiety Witek, poseł Grzegorz Braun z konserwatywnego skrzydła Konfederacji zamówił ekspertyzę, która miała wyjaśnić, czy marszałek może mu kazać zakładać maskę. Wygląda na to, że w świetle prawa nie może, a jednak poseł Braun notorycznie jest wykluczany z obrad i nakładane są na niego kary finansowe.

Czy Witek może nakazać Braunowi nosić maskę i karać go? Ekspertyza

Z ekspertyzy zamówionej przez Grzegorza Brauna wynika, że marszałek Elżbieta Witek nie miała prawa przymuszać go do noszenia maski, bo „art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Przez wolność osobistą należy rozumieć możliwość swobodnego określania przez jednostkę swego zachowania i postępowania zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, nieograniczoną przez jakiekolwiek inne czynniki ludzkie„.

Dodatkowo Konstytucja mówi, że każdy „ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Najmocniej jednak wskazuje na to inny zapis: „Jak stanowi wreszcie art. 31 ust. 2 Konstytucji RP, Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” – czytamy w ekspertyzie.

„Ograniczenie wprowadzić można jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest ono niezbędne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw” – czytamy dalej.

Na nielegalność nakazu autorstwa Elżbiety Witek wskazuje jeszcze funkcja, jaką pełni Grzegorz Braun. „Zgodnie z art. 104 ust. 1 Konstytucji RP, Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców. W doktrynie wskazuje się na trzy zasadnicze cechy mandatu parlamentarnego: uniwersalność, niezależność i nieodwołalność […] Poseł ma działać zgodnie ze swoją wolą i sumieniem, ale w interesie suwerena, a nie zgodnie z nakazami czy dyrektywami otrzymanymi od wyborców bądź podmiotów politycznych, które reprezentuje” – czytamy. I dalej: „Mandat parlamentarzysty winien być wykonywany w warunkach, które pozwolą na należyte wykonywanie obowiązków”.

„Nie bez znaczenia jest w tym miejscu również fakt, że sposób wykonywania mandatu posła może zostać uregulowany wyłącznie na gruncie ustawowym, co wynika wprost z art. 106 Konstytucji RP” – czytamy kilka linijek niżej.

Cała ekspertyza ma 26 stron i kończy się stwierdzeniem: „Zarządzenia Marszałka Sejmu, ustanawiające obowiązek zasłaniania przy pomocy maseczki ust i nosa przez posłów w budynkach Sejmu, nie mają podstaw prawnych i nie mogą zostać uznane jako źródła obowiązku posłów. Ponadto niezastosowanie się przez posła do ww. nakazu nie może rodzić skutku wykluczenia go z obrad, obniżenia uposażenia czy też zastosowania innego środka regulaminowego. Egzekwowanie tego typu środków należy uznać za bezprawną ingerencję w sposób wykonywania przez posła mandatu, który ma prawo sprawować swój mandat w sposób nieskrępowany i zgodny z jego przekonaniami”.

Grzegorz Braun karany bezprawnie

Z ekspertyzy jasno wynika, że Witek nie ma prawa – ani nakazywać posłowi Braunowi, by zakrywał usta i noc w pracy, ani karać go za niewykonanie tego nakazu. Mimo to marszałek notorycznie nakładana posła kary finansowe. 16 września prezydium Sejmu podjęło uchwałę odbierającą Braunowi 100 proc. diety parlamentarnej i połowę uposażenia poselskiego na pół roku – za sławetne słowa skierowane do ministra Niedzielskiego.

1 października zastosowano wobec Grzegorza Brauna tę samą karę za brak maseczki ochronnej – choć ekspertyza jasno mówi, że posłowie nie mogą być za to karani. 21 lipca odebrano Braunowi połowę uposażenia na jeden miesiąc – również za brak maski. Sytuacja powtórzyła się 4 maja.

Ile finansowo traci Grzegorz Braun przez Elżbietę Witek? W 2020 roku stracił ponad 6 tys. złotych. W 2021 poseł stracił lub straci łącznie 27 256,62 złotych. W 2022 roku Grzegorz Braun straci (kary już zostały zarządzone) 60 124,91 złotych. Ta suma może jednak wzrosnąć – wszystko zależy od tego, czy marszałek Elżbieta Witek dalej będzie pełnić swoją funkcję.

Ponadto w 2021 roku poseł Grzegorz Braun był sześciokrotnie usuwany z sali plenarnej. Tak więc sześć razy wyborcy, którzy go wybrali, nie mieli w Sejmie swojego reprezentanta.