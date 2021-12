Rosjanie ćwiczą scenariusz wojny nuklearnej? „To naprawdę może się zdarzyć.” Broń jądrowa w gotowości bojowej

„To naprawdę może się zdarzyć. Jeśli sytuacja będzie się nadal rozwijać tak jak teraz, to jest całkiem możliwe, że zgodnie z logiką wydarzeń obudzimy się nagle w podobnej sytuacji” – powiedział wiceminister SZFR Riabkow.

Z kolei gen. Walerij Gierasimow, cytowany przez służbę prasową Ministerstwa Obrony, powiedział na spotkaniu z attaché wojskowymi państw obcych, że „w naziemnych strategicznych siłach nuklearnych Federacji Rosyjskiej ponad 95% wyrzutni jest utrzymywanych w stałej gotowości do użycia bojowego.”

Według szefa Sztabu Generalnego Strategiczne Siły Rakietowe kontynuują doposażanie kompleksów Jars [RS-24 Jars ros. РС-24 Ярс – rosyjski pocisk balistyczny dalekiego zasięgu klasy ICBM – przyp. red.], a do użycia bojowego przygotowywane są kolejne wyrzutnie systemu rakietowego Avangard.

„Ogólnie rzecz biorąc, stan triady nuklearnej Rosji zapewnia rozwiązanie problemów odstraszania. Jednocześnie rozwój strategicznych sił jądrowych odbywa się w ścisłej zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami określonymi w traktacie o środkach dalszego ograniczania i ograniczania strategicznych zbrojeń ofensywnych (START-3)” – powiedział szef Sztabu Generalnego.

W sieci pojawiły się obserwacje fanów awiacji czyli tzw. spottersów, sugerujące jakoby Rosjanie zaczęli w czwartek ćwiczyć scenariusz wojny nuklearnej.

„Wygląda na ćwiczenie nuklearne” – donoszą opisując ćwiczenia rosyjskich samolotów komunikacyjnych i bombowców strategicznych.

