Chcą usunąć Romana Dmowskiego. Prof. Żaryn: „To de facto próba likwidacji pamięci o jednym z Ojców niepodległości”

W czwartek 9 grudnia podczas sesji Rady Warszawy przegłosowano decyzję o przyjęciu petycji ws. zmiany nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Zaważyły głosy Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko byli radni PiS. Nie oznacza to jeszcze zmiany nazwy, ale jest ważnym krokiem w tym kierunku. Teraz oświadczenie i apel w tej sprawie wydał historyk prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i J. Paderewskiego.

„Uważam, że próba likwidacji ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie, to de facto próba likwidacji pamięci o jednym z Ojców niepodległości” – ocenił prof. Żaryn.

Przypomniał, że jako naród odwołujemy się „do całego wachlarza twórców II Rzeczypospolitej – do pokolenia «niepokornych» – widząc w nich niezłomnych dziedziców naszej całej historii”.

„Byli wśród nich i narodowcy i piłsudczycy, byli ludowcy i socjaliści niepodległościowi, chadecy i konserwatyści, byli świeccy i duchowni, żołnierze i ich oficerowie oraz dowódcy. Próba likwidacji pozytywnej pamięci o jednym z najwybitniejszych z nich, to pośrednio atak na wszystkich pozostałych. Tak też zrozumiały decyzję większości radnych środowiska piłsudczykowskie, które już 1 XII b.r. – gdy tylko pojawiło się niebezpieczeństwo zamiany patrona ronda Dmowskiego w Warszawie – skierowały do nas list solidaryzując się z dziedzictwem obozu narodowego” – przypomniał prof. Jan Żaryn.

Listy, o których mowa, można przeczytać TUTAJ.

„Bardzo proszę wszystkie środowiska patriotyczne w Polsce, by wyraziły swą solidarność z postacią Romana Dmowskiego, także środowiska naukowe – szczególnie historyków – znające doskonale dorobek tego wybitnego polityka, twórcy ważnego środowiska ideowego i intelektualnego, bez którego – tak jak i bez wielu innych – nie bylibyśmy Polakami” – zaapelował dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego.

„Swój podpis pod naszym Apelem, a równocześnie pod apelem wystosowanym na moje ręce przez prof. Wiesława J. Wysockiego, prezesa Instytut Józefa Piłsudskiego w Polsce i Honorowego Obywatela Warszawy, można złożyć na adres: [email protected]

Gorąco zachęcam także do używania specjalnego hasztagu #DmowskiZostaje w mediach społecznościowych. Pokażmy nasz sprzeciw wobec planów władz samorządowych m. st. Warszawy także w przestrzeni wirtualnej! Niech z tej akcji wyrośnie dobro, czyli upowszechnienie wiedzy o współtwórcy Polski Odrodzonej” – dodał.

Prof. Żaryn podkreślił, że Instytut powstał, by „chronić w pamięci zbiorowej Polaków dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, których przedstawiciele pozytywnie wpisali się w nasze dzieje XIX i XX wieku”.

„Jedną z tych postaci jest Roman Dmowski (1864-1939), członek Ligi Polskiej, organizator pierwszej po upadku Powstania Styczniowego manifestacji patriotycznej w Warszawie 3 maja 1891 r., twórca Ligi Narodowej, tajnej struktury trójzaborowej, wszechpolskiej i wszechstanowej, składającej się w początku XX wieku z blisko 700 osób, stanowiących elitę narodu polskiego, współtwórca i główny organizator polityki polskiej w latach Wielkiej Wojny (1914-1918), jako prezes Komitetu Narodowego Polskiego, którego działalność doprowadziła do powstania Polski Odrodzonej i zwycięstwa II Rzeczypospolitej w I wojnie światowej, delegat państwa polskiego podczas konferencji wersalskiej, który złożył swój podpis w imieniu Polski pod traktatem ustanawiającym porządek świata powojennego, wychowawca młodzieży narodowej, który dla dobra Polski i Polaków poświęcił całe swoje życie, nie dbając o zaszczyty i materialny zysk. I właśnie temu zasłużonemu Polakowi władze samorządowe miasta Warszawy chcą odebrać imię ronda znajdującego się w samym centrum stolicy” – przypomniał w apelu.

Do sprawy w Radiu WNET odnosił się także Krzysztof Bosak. Stwierdził on, że mamy do czynienia „z próbą wymazywania z centrum Warszawy jednego z ojców polskiej niepodległości”.

Poseł Konfederacji wyraził jednak nadzieję, że „warszawiacy, ta normalna część warszawiaków nie zaakceptuje tej decyzji”.

Źródła: idmn.pl/NCzas