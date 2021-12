Czarnek, po trzeciej dawce, o przymusie szczepień i szczepieniu dzieci

Minister edukacji Przemysław Czarnek w „Sygnałach Dnia” Polskiego Radia mówił m.in. o przymusie szczepień. Polityk jest entuzjastą szczepień, ale przeciwnikiem przymuszania do szczepienia się.

– Jeżeli placówki oświatowe będą sobie tego życzyły, bo to wszystko zależy od dyrektorów szkół oczywiście, będziemy pomagać w organizacji tego typu punktów szczepień [w ty placówkach] tak jak robiliśmy we wrześniu dla dzieci powyżej 12 roku życia. Będziemy informować rzetelnie raz jeszcze powtarzam rzetelnie na temat tego jaki wpływ szczepionki mają również na zdrowie i życie dzieci, ale też w jaki sposób mogą osłabić transmisję wśród dzieci, a od dzieci do dorosłych i osób starszych – mówił polityk w radiu.

– Ja wczoraj powiedziałem również, że nie jestem entuzjastą zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek, natomiast jestem absolutnie zwolennikiem przekonywania również świadectwem, takie świadectwo dałem wczoraj, raz jeszcze powtarzam, samorząd studencki Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizował tydzień szczepień, w ramach tego tygodnia szczepień zaszczepiłem się wczoraj 3. dawką przeciwko koronawirusowi – powiedział Przemysław Czarnek w „Sygnałach Dnia” PR1.

Dalsza rozmowy dotyczyła kwestii praworządności w Unii Europejskiej i kontrowersyjnych wyroków wydawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Żyjemy w Europie w której praworządność jest traktowana jak, przepraszam serdecznie, szmata. Praworządnością jak szmatą wyciera się wszystkie niepraworządne, niezgodne z prawem działania i Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przecież nie musimy wymieniać tych wszystkich skandalicznych orzeczeń jak choćby w sprawie Turowa czy skandalicznych orzeczeń jak choćby w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości – powiedział Przemysław Czarnek.

Źródło: Polskie Radio