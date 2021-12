Fundusz kompensacyjny za NOP przyjęty. Przeciw tylko Konfederacja. Krzysztof Bosak tłumaczy, dlaczego [VIDEO]

Sejm uchwalił nowelizację ustawy, zakładającą utworzenia funduszu kompensacyjnego, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu NOP, ubiegać się o świadczenie kompensacyjne. Konfederacja jako jedyna zagłosowała przeciwko. Krzysztof Bosak wytłumaczył, dlaczego.

Ustawa kompensacyjna za NOP

Uchwalona w czwartek ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Pozwoli on osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych ubiegać się o świadczenie kompensacyjne „bez konieczności odwoływania się do długotrwałej procedury postępowania przed sądami powszechnymi”.

Jego wysokość zależy przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu. Maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł.

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zaszczepionemu, gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni).

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia, wymagające hospitalizacji, ale przez okres nie krótszy niż 14 dni.

Członków Zespołu powoływać będzie na pięć lat Rzecznik Praw Pacjenta, a w jego skład wejdzie co najmniej 6 specjalistów – lekarzy mających specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii, kardiologii i pulmonologii, przydatną w ocenie merytorycznej wniosków. Wynagrodzenie dla członków Zespołu oszacowano w 2022 r., podobnie jak w kolejnych latach, na 360 tys. zł, a koszt związany z obsługą postępowań i Funduszu przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na 40 tys. zł (m.in. w pierwszym roku to m.in. utworzenie stanowisk pracy, potem ich utrzymanie, koszty wysyłki i korespondencji).

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł, uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu.

Konfederacja jako jedyna przeciwko. Bosak tłumaczy, dlaczego

Za funduszem kompensacyjnym w powyższym kształcie głosowało 428 posłów, przeciw było 7, a 4 wstrzymało się od głosu.

Siedmiu posłów, którzy sprzeciwili się ustawie jest z Konfederacji. Krzysztof Bosak z mównicy sejmowej wyjaśnił, dlaczego jego ugrupowanie nie poparło funduszu w takiej formie. Jego zdaniem to „wybrakowany projekt, który jest wyrazem niepoważnego potraktowania obywateli przez Ministerstwo Zdrowia”.

– Nie każdy, kto przypisuje pogorszenie swojego stanu zdrowia szczepieniu, jest antyszczepionkowcem. Wielu z tych ludzi dobrowolnie przyjęło szczepienia, ponieważ w nie wierzyło. Ich obawy albo konsekwencje dla ich zdrowia należałoby potraktować poważnie, szczególnie że nawet ośrodek rządowy, ludzie z Rady Medycznej przy premierze podczas spotkania ze wszystkimi siłami politycznymi, niektórzy z nas w nim uczestniczyli, przekazali informację, że te negatywne odczyny poszczepienne występują, ze zgonami włącznie. Padła informacja o kilkudziesięciu potwierdzonych zgonach z powodu szczepień. To nie są moje dane. To są dane, które padły podczas narady z udziałem wiceministra Kraski i prof. Horbana – mówił Bosak.

– Drodzy posłowie Lewicy, Platformy, PSL, przestańcie atakować polskich obywateli. Może wysilcie się na chociaż jedno słowo krytyczne w kontekście międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, które tak wynegocjowały z tym rządem sprzedaż szczepionek, że za nic nie odpowiadają. Rząd też za nic nie odpowiada, bo tej ustawy jeszcze nie ma, mimo że akcja szczepień trwa od roku – podkreślał.

Bosak o wadach ustawy kompensacyjnej

– Po pierwsze, dlaczego pod uwagę mamy brać tylko działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego? Co z tymi niewymienionymi? Po drugie, wiele środowisk od lat nawoływało do stworzenia takiego funduszu. Ma on powstać dopiero teraz. W innych państwach unijnych jest od dawna. Narodowy program szczepień jest od stycznia 2021 r. Przecież mówiliśmy o tym, gdy został pokazany pierwszy dokument przez ministra Dworczyka. Dlaczego tyle trzeba było czekać? Dlaczego ten projekt nie jest uzupełniony? Doświadczenie pokazuje, że wiele działań niepożądanych odkrywanych było wiele lat po wprowadzeniu preparatu na rynek – pytał Bosak.

– Dlaczego są ograniczenia? Dlaczego rekompensata jest ograniczona tylko do 100 tys. zł i ustawa nie przewiduje wypłaty odszkodowania za śmierć osoby najbliższej? Dlaczego uzależniamy wypłatę świadczeń od długości hospitalizacji? Przecież można ponieść trwały uszczerbek na zdrowiu i być hospitalizowanym krócej niż 14 dni – wymieniał.

– Dlaczego do 3 lat od szczepienia został ograniczony okres w ustawie na, jak rozumiem, zgłoszenie tego? Dlaczego brak jest możliwości wypełnienia zgłoszenia w tej sprawie przez Internet? Dlaczego brak jest transparentnego systemu zbierania danych o negatywnych odczynach poszczepiennych? W tej chwili, przypomnijmy, nadzoruje to sanepid, czyli ta sama instytucja, która wdraża szczepienia, ta sama, która bada, czy one są bezpieczne. Czy tu nie ma konfliktu interesów? Sami państwo sobie odpowiedzcie. Dodatkowe pytanie: Dlaczego z wpłaty 1,5% na ten fundusz zwolnione są koncerny farmaceutyczne, które sprzedają szczepionki poprzez Komisję Europejską? I dlaczego świadczenie nie przysługuje, jeśli hospitalizacja miała przyczynę w chorobie COVID-19? Przecież jest możliwe, żeby ktoś miał negatywny efekt szczepienia i był hospitalizowany z tego powodu. Dlaczego to się ma wzajemnie wykluczać? – pytał Bosak.

– Konfederacja, proszę państwa, złoży wniosek o wysłuchanie publiczne. Przedstawimy w tej sprawie nasz projekt pozbawiony tych wad. Składamy wniosek o odrzucenie tego wybrakowanego projektu, który jest wyrazem niepoważnego potraktowania obywateli przez Ministerstwo Zdrowia – zakończył wystąpienie sejmowe Bosak.