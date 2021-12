Głuchy telefon. Zełeński powiedział, że Biden mu powiedział, że Putin mu powiedział, że już nie będzie eskalował

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że prezydent USA Joe Biden poinformował go, iż Rosja zapewniła, że nie będzie kontynuować eskalacji na terytorium Ukrainy.

„Przesłanie, jakie otrzymałem od prezydenta USA (sprowadza się do tego), że Rosja zapewniła USA i cały świat, że nie zamierza kontynuować eskalacji wobec terytorium naszego niepodległego państwa” – powiedział prezydent Ukrainy w piątek wieczorem w telewizji 1+1.

Zełenski rozmawiał z Bidenem w czwartek wieczorem. Natomiast w piątek rano rozmówcą ukraińskiego prezydenta był prezydent Francji Emmanuel Macron.

Szef ukraińskiego państwa zapowiedział, że między Rosją i Ukrainą może pojawić się „dzięki USA” jeszcze jedna platforma do dialogu. Dodał, że nie wyklucza możliwości przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według Zełenskiego popierają to partnerzy w UE i USA. Podkreślił przy tym, że ważne jest, aby „nie stracić” formatu normandzkiego, do którego wchodzą Niemcy, Francja, Ukraina i Rosja.

Prezydent, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, nie wykluczył też przeprowadzenia referendum w sprawie kontrolowanej przez separatystów części Donbasu i anektowanego przez Rosję Krymu. Mówił też o możliwości przeprowadzenia referendum o zakończeniu wojny. „To (referendum) może być w ogóle w sprawie zakończenia wojny. Tak może być, że ktoś, jakiś kraj, będzie nam proponować te czy inne warunki” – wskazał.

Stwierdził też, że osoby, które mogły planować przewrót na Ukrainie, trochę „zmieniły swoje plany”. Powiedział, że cieszy się z tego, że ukraińskie społeczeństwo „nie popiera takich destabilizujących kroków”.

O możliwym planowanym zamachu stanu Zełenski mówił na spotkaniu z dziennikarzami dwa tygodnie temu. Prezydent powiedział, że posiada informacje o tym, że przygotowywany jest zamach stanu zaplanowany na 1-2 grudnia. Jak twierdził, istnieją nagrania, na których „z przedstawicielami z Rosji” omawiany jest udział w zamachu stanu na Ukrainie jednego z ukraińskich oligarchów.

