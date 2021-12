Polski rząd już od 16 grudnia zacznie szczepić dzieci. Portugalscy lekarze: „To nie ma uzasadnienia naukowego”

16 grudnia chcemy rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat, to grupa ponad 2,6 mln osób – powiedział w piątek w Radiu Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tymczasem w czwartek w Portugalii władze Izby lekarskiej (OM) wyraziły dezaprobatę dla rozpoczęcia szczepień dzieci w wieku 5-11 lat, stwierdzając, że nie ma dla tego uzasadnienia naukowego.

Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację dla tego specyfiku. EMA uznała, że korzyści ze stosowania Comirnaty u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają ryzyko, szczególnie w przypadku chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

„13 grudnia (szczepionki) fizycznie mają być w kraju, w następnych dniach chcemy je rozdysponować do punktów” – poinformował Kraska. Jak dodał, 16 grudnia mają się rozpocząć szczepienia dzieci, a ich rejestracja – „kilka dni wcześniej”.

„To grupa ponad 2 mln 600 tysięcy dzieci, które są w wieku 5-11 lat” – dodał.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia był też pytany o to, czy dzieci wrócą do szkół po świątecznej przerwie i co z feriami.

„Chcemy, by po przerwie świątecznej wszystkie dzieci wróciły do nauki stacjonarnej. To jest bardzo ważne i o tym dyskutujemy z ministerstwem edukacji. Mamy takie samo stanowisko jak minister Czarnek – dzieci naprawdę powinny się uczyć w szkołach, a nie w sposób zdalny. Żadnych perturbacji, jeśli chodzi o ferie nie będzie, oczywiście na dzień dzisiejszy” – zapowiedział Kraska.

Tymczasem władze Izby lekarskiej (OM) Portugalii wyraziły w czwartek dezaprobatę dla planowanego na drugą połowę grudnia rozpoczęcia szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciwko koronawirusowi.

Jak poinformował Jorge Amil Dias z kierownictwa portugalskiej OM, szczepienia dzieci w tej kategorii wiekowej są zbędne, gdyż wśród “600 tys. Portugalczyków w wieku 5-11 lat odnotowano niewielką liczbę zachorowań i zaledwie cztery hospitalizacje na oddziałach intensywnej terapii”.

Dias stwierdził, że plan szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia nie ma uzasadnienia naukowego i jest zbyteczny, gdyż w gronie najmłodszych dzieci występuje już w Portugalii odporność grupowa.

Najbardziej szokujące jest to, że w Portugalii rządowa agencja odmówiła ujawnienia wyników badań nad “rzeczywistym wpływem” Covid-19 na organizm dzieci poniżej 11. roku życia.

Czytaj więcej:

Źródło: PAP