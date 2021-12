Raty kredytów mocno w górę. Drastyczne zmiany na polskim rynku długu. To dopiero początek

Tak drastycznej zmiany na krajowym rynku długu nie było od 1989 roku. Raty kredytów idą mocno w górę w ślad za podwyżkami stóp – analizuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta przypomina, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę, po raz trzeci w ostatnich tygodniach, stopy procentowe. Tym razem główna stopa wzrosła o 0,5 pkt proc. do 1,75 proc.

„Właściciele kredytów bankowych właśnie otrzymują z banków e-maile lub listy polecone z informacją o rosnących ratach. W niektórych przypadkach wysokość płaconych co miesiąc odsetek co najmniej się podwoi” – czytamy.

Według „Rzeczpospolitej”, to dopiero początek, bo WIBOR wciąż rośnie, a banki zgodnie z regulaminem dokonują zmian odsetek raz na kwartał lub co pół roku, a to powoduje przesunięcia czasowe.

„Niektórzy dostaną ‚prezent’ dopiero pod choinkę. Obok szalejącej inflacji to kolejny cios dla domowego portfela. Co ciekawe, z drugiej strony banki nie palą się do podnoszenia oprocentowania lokat. Szybko usunęły też z oferty lokaty oprocentowane według szybko rosnącej stawki WIBOR” – zauważa gazeta.

„Rzeczpospolita” ocenia, że skutki zmian będę jeszcze szersze.

„Dotkną zadłużonych firm, które przyzwyczajone do taniego kapitału, będą musiały szybko uwzględniać ten dodatkowy, znaczący koszt w przyszłorocznych budżetach i przepływach finansowych. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa sfinansują go wyższymi przychodami czy zyskami (tam, gdzie będzie to możliwe) lub po prostu zrezygnują z inwestycji” – wyjaśnia.

Zdaniem dziennika, „poważnym ryzykiem – i to dla całej gospodarki – mogą jednak okazać się tzw. firmy zombi”.

„Chodzi o przedsiębiorstwa (nawet jedną piątą wszystkich), które przez lata były sztucznie utrzymywane przy życiu – czy to właśnie tanim pieniądzem z banku, rynku obligacji czy kroplówkami rządowymi. Teraz rynek mówi: sprawdzam, i każe zapewne sobie sporo za to zapłacić. Nie wszyscy to przeżyją” – czytamy.