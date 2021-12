Zychowicz u Sommera o III Wojnie Światowej. Co będzie z Polską? [VIDEO]

Piotr Zychowicz był gościem redaktora naczelnego „Najwyższego CZAS!”-u dr. Tomasza Sommera. Mówił m.in. o swojej nowej książce „Nadchodzi III Wojna Światowa”, którą napisał wraz z dr. Jackiem Bartosiakiem oraz o układzie sił na arenie międzynarodowej.

– Książkę napisałem z Jackiem Bartosiakiem (…) Ci którzy czytali mówią, że czyta się jak dobry thriller. Formuła jest taka, że to jest rozmowa pomiędzy nami, więc myślę, że forma jest przystępna. Chodzi o to, żeby dużej grupie czytelników przedstawić tematykę geopolityki i polityki międzynarodowej, ale też historii, bo oczywiście rozmawiamy też o przeszłości, która jest kluczem do teraźniejszości i przyszłości – mówił Piotr Zychowicz.

Tomasz Sommer zapytał o tytułową III Wojnę Światową. – Jacek, gdyby tutaj był, mój współautor, pewnie by powiedział, że właściwie ta wojna już trwa, tylko jeszcze nie jest kinetyczna, nie padły pierwsze strzały, ale wojna toczy się na różnych innych płaszczyznach – stwierdził Zychowicz.

– Chodzi o to, że wojny rodzą się wtedy, kiedy ze sobą rywalizują mocarstwa. Kiedy interesy są sprzeczne, nie do pogodzenia, no to wtedy przemawiają działa – wyjaśnił.

Jak podkreślił Zychowicz, ostatnie 30 lat to okres „Pax Americana, czyli panowania amerykańskiego, globalny hegemon, supremacja totalna Stanów Zjednoczonych – czyli mniej więcej od upadku Związku Sowieckiego do dzisiaj”.

– Ale teraz ewidentnie widać, że jest pretendent do hegemonii, przynajmniej w basenie Pacyfiku, czyli Chiny, które rozpędziły się. Ta gospodarka jest niezwykle potężna, to się przekłada na ambicje polityczne. No i oczywiście Rosja też wchodzi bardzo mocno do gry, żeby ten jednobiegunowy świat zmienić na wielofigurowy – dodał.

– Rodzą się napięcia między mocarstwami, olbrzymie. To może doprowadzić, czy też już doprowadziło do wojny. Natomiast to, co u nas może szokować, nie szokuje na Zachodzie, czy w Australii, czy w Stanach Zjednoczonych. Pisze się o tym bardzo otwarcie, że wojna właściwie już trwa, a jest bardzo blisko do tego, żeby zamieniła się w wojnę gorącą – skwitował Zychowicz.

A potem rozmowa zeszłą na Ukrainę i Polskę. Całą rozmowę Tomasza Sommera z Piotrem Zychowiczem można obejrzeć poniżej.