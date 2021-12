Handel mięsem psów i kotów. Władze turystycznego miasta obiecują wygaszenie

Władze wietnamskiego miasta Hoi An zapowiedziały w piątek stopniowe wygaszenie handlu mięsem psów i kotów, by podnieść walory turystyczne miasta – przekazała singapurska stacja CNA. Aktywiści szacują, że w Wietnamie co roku zabija się dla celów spożywczych nawet 5 mln psów.

Według CNA, która powołuje się na francuską agencję AFP, pod tym względem Wietnam wyprzedzają tylko Chiny. Część Wietnamczyków traktuje psie mięso jako rarytas lub wierzy, że pomaga ono pozbyć się pecha. Obrońcy zwierząt oceniali, że w Wietnamie zjadanych jest co roku również milion kotów.

Władze Hoi Anu, historycznego portu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, podpisały wstępne porozumienie z organizacją praw zwierząt Four Paws International, w ramach którego zobowiązały się do stopniowego wygaszenia handlu mięsem psów i kotów.

– To pomoże miastu stać się „zieloną” atrakcją turystyczną. Celem jest przekonanie ludzi, by nie jedli mięsa psów i kotów, oraz w dalszym ciągu zapobieganie wściekliźnie – powiedział wiceprzewodniczący komitetu ludowego Hoi Anu Nguyen The Hung, cytowany przez wietnamski portal VNExpress.

Według tego portalu Hoi An jest pierwszym wietnamskim miastem, które poczyniło takie zobowiązanie. Aktywistka Julie Sanders z Four Paws International wyraziła nadzieję, że za przykładem Hoi Anu pójdą również inne miasta w Wietnamie.

W ogólnokrajowej ankiecie przeprowadzonej w tym roku na zlecenie tej organizacji tylko około 6,3 proc. spośród 600 respondentów przyznało, że spożywa mięso psów i kotów, a 88 proc. poparło zakaz handlu tym mięsem. W 2018 roku władze Hanoi, stolicy Wietnamu, apelowały do mieszkańców o zaprzestanie jedzenia psiego mięsa, ponieważ szkodzi to reputacji miasta i wiąże się z zagrożeniem wścieklizną – przypomina CNA.

Źródło: PAP