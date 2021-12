Londyn. Strzelanina w pobliżu domu pary książęcej

Według Metropolitan Police popołudniem widziano mężczyznę z bronią wchodzącego do banku i zakładów bukmacherskich na Marloes Road w zachodnim Londynie. Później wsiadł do pojazdu i opuścił miejsce zdarzenia.

Uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali pojazd na skrzyżowaniu Kensington Road i Palace Gate, niedaleko Pałacu Kensington, gdzie mieszka książę William i jego rodzina. Policja podaje, że „oddano strzały, a mężczyzna został ranny”.

Mimo interwencji służb ratunkowych, mężczyzna po kilkudziesięciu minutach zmarł. Cały incydent zakończył się około godziny 16.00 czasu lokalnego.

Policja wyjaśniała w sobotę wieczorem, że tożsamość ofiary nie została jeszcze ustalona. Prawdopodobnie chodziło o bandycki napad rabunkowy. Policja komunikowała, że zamknęła w okolicy kilka ulic i wezwała, by unikać przebywania na tym obszarze.

Kensington High Street będzie zamknięta na całą noc.

