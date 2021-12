Majątek prezydenta Macrona ujawniony

We francuskim Dzienniku Urzędowym opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Emmanuela Macrona. Okazuje się, że np. nie posiada żadnych nieruchomości. Majątek głowy państwa wynosi w sumie prawie 675 000 euro, połowa w różnych środkach oszczędzania.

Oświadczenie o stanie majątkowym Prezydenta Republiki zostało opublikowane w czwartek 9 grudnia w Dzienniku Urzędowym, zgodnie zasadami „Przejrzystości Życia Publicznego” (HATVP).

Prawo francuskie zobowiązuje prezydenta do podania do wiadomości publicznej swojej sytuacji majątkowej przed zakończeniem sprawowania mandatu, na pięć do sześciu miesięcy przed jego wygaśnięciem. Przypomnijmy, że wybory prezydenckie zaplanowane są tu na kwiecień 2022 roku.

Macron nie posiada on żadnej nieruchomości i tutaj od 2017 roku nic się nie zmieniło. Jednak jego żona Brigitte ma willę w Le Touquet (Pas-de-Calais). To okazała rezydencja, na którą Macron zaciągnęła pożyczkę w wysokości 350 000 euro w 2011 r. na sfinansowanie remontów. Do spłaty parze prezydenckiej pozostało jeszcze 126 853 euro.

Na wspólnym rachunku bieżącym pary Macronów w Crédit Mutuel znajduje się kwota 166 685 euro. Prezydent ma jednak kilka kont oszczędnościowych, na których jest prawie 300 000 euro.

Obecny lokator Pałacu Elizejskiego ma też polisę ubezpieczeniową na życie wykupioną w 2011 roku, której wartość wynosi obecnie 113 412 euro. Do tego dochodzą jeszcze aktywa w banku inwestycyjnym Rothschild & Co, gdzie Macon kiedyś pracował i w Crédit Mutuel o łącznej wartości 63 655 euro oraz dwa rachunki papierów wartościowych (6637 euro).

W oświadczeniu majątkowym wymienia również zbywalne papiery wartościowe nienotowane na giełdzie, głównie w funduszu inwestycyjnym z 2012 r., którego ostatnia znana wartość na dzień 31 marca 2021 r. wynosiła 22 785 euro.

Łącznie wszystkie aktywa Emmanuela Macrona wyniosły w 2021 r. prawie 675 tys. euro, przy prawie 127 tys. euro zadłużenia. W 2017 r. posiadał około 610 000 euro aktywów i miał zobowiązania w wysokości 300 000 euro. W ciągu pięciu lat jego aktywa wzrosły zatem o 65 000 euro, a po odliczeniu długu o 238 000 euro.

Jeśli chodzi o dochody, z oświadczenia prezydenta wynika, że w ciągu swojej pięcioletniej kadencji zarobił jako prezydent około 1 miliona 70 tys. euro. Kwota uwzględnia wynagrodzenie i zyski kapitałowe. Otrzymała także wynagrodzenie za prawa autorskie do książki „Revolution” (Éditions XO) opublikowanej pod koniec 2016 r. Książka przyniosła mu w sumie 443 000 euro, a jego łączny dochód w czasie prezydentury wyniósł 1,35 miliona euro.

W przyszłym roku organ administracji publicznej opublikuje w tygodniach poprzedzających pierwszą turę wyborów prezydenckich oświadczenia wszystkich kandydatów w wyborach. Majątek Macrona nie jest oszałamiający, ale warto pamiętać, że bogata z domu jest jego małżonka.

Majątek poprzedników Emmanuela Macrona w Pałacu Elizejskim był znacznie wyższy. Pod koniec kadencji w 2017 r. François Hollande miał na kontach 1,51 mln euro (w dużej mierze w nieruchomościach) i prawie 290 000 euro długu. W 2012 roku Nicolas Sarkozy posiadał aktywa o wartości 2,7 mln euro.

Źródło: Valeurs