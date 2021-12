Misja ostatniej szansy. Amerykański wysłannik jedzie do Rosji i na Ukrainę

Waszyngton wysyła do Kijowa i Moskwy zastępcę sekretarza stanu ds. Europy proniemiecką polityk Karen Donfried. Ma rozpocząć rozmowy na temat deeskalacji sytuacji spowodowanej zgromadzeniem rosyjskich wojsk nad granicą.

Podsekretarz Stanu USA ds. Europy Karen Donfried odwiedzi w przyszłym tygodniu Ukrainę i Rosję. W Kijowie ma się pojawić już w środę 16 grudnia.

W Kijowie i Moskwie ma się spotkać z „wyższymi urzędnikami państwowymi” i wykazać „zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy” – brzmi komunikat Departamentu Stanu.

Będzie ona „nalegać na możliwość dokonania postępów dyplomatycznych w celu zakończenia konfliktu w Donbasie” na wschodniej Ukrainie, „przez realizację porozumień mińskich” – informuje dyplomacja amerykańska.

Misja Donfried to efekt rozmowy Putin-Biden z 7 grudnia. Obaj prezydenci mieli ustalić kontynuuację rozmów na niższym szczeblu i wyjazd Karen Donfried jest pierwszym krokiem w tym procesie dyplomatycznym. Po Kiowie i Moskwie, amerykańska sekretarz stanu uda się do Brukseli na konsultacje z partnerami z NATO i UE.

Przed wejściem do rządu Donfried pełniła funkcję prezesa German Marshall Fund. To think thank założony w 1972 r. dzięki darowiźnie rządu RFN z okazji 25. rocznicy Planu Marshalla. Sekretarz szkoły kończyła w Niemczech, przez pewien czas pracowała dla wywiadu, była też specjalnym asystentem prezydenta Baracka Obamy.

Źródło: AFP/ Le Figaro