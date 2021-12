Potężne tornada w Stanach Zjednoczonych. Mogło zginąć nawet 50 osób [VIDEO]

W tornadach, jakie nawiedziły środkową część Stanów Zjednoczonych w nocy z piątku na sobotę, mogło zginąć nawet 50 osób – podał w sobotę „Washington Post”. Gazeta cytuje wypowiedź gubernatora stanu Kentucky Andy’ego Besheara, który ocenił, że bilans może być jeszcze wyższy.

– Doniesienia z miejsc dotkniętych kataklizmem rozdzierają serce – powiedział Beshear w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną WLKY w sobotę rano. – Największym wyzwaniem w chwili obecnej jest ustalenie, czy wichury będą trwać nadal czy też ustaną – dodał.

Trąba powietrzna, która przeszła przez terytorium czterech stanów była wyjątkowo długotrwała i mocna jak na tę porę roku – podkreślają meteorolodzy.

Najbardziej dała się ona we znaki w Monette w stanie Arkansas i w Mayfield w stanie Kentucky, gdzie zawitała po pokonaniu 386 km. „Było to najdłużej, bez przerwy trwające tornado, jakie odnotowano w nowożytnej historii USA” – pisze ‚Washington Post”.

Jedna osoba zginęła, a pięć innych zostało rannych w zawalonym domu opieki Monette Manor (Arkansas) w pobliżu granicy z Tennessee. Znajdowały się tam miejsca dla 86 pensjonariuszy. Ekipy ratunkowe, które przybyły do Monette Manor, mówiły o licznych zniszczeniach w mieście.

W większości miast czterech stanów dotkniętych wichurami: Arkansas, Tennessee, Missouri i Illinois ogłoszono stan alarmowy, apelując do mieszkańców, by poszukali bezpiecznego schronienia. Rzeczniczka urzędu ds. zarządzania kryzysowego w stanie Kentucky podała w sobotę rano, że na razie nie sposób dokonać bilansu ofiar i zniszczeń. Rzecznik podobnego urzędu w stanie Tennessee Dean Flener poinformował z kolei o trzech ofiarach, z których dwie zginęło w hrabstwie Lake, a jedna w hrabstwie Obion.

W Edwardsville w stanie Illinois tornado poważnie uszkodziło magazyny i biuro spedycji firmy Amazon. Pojawiły się doniesienia o rannych lub uwięzionych ludziach po zawaleniu się dachu budynku.

Severe structural damage seen in residential area of Mayfield, Ky., after apparent large tornado pic.twitter.com/IIhjA2mizB — Factal News (@factal) December 11, 2021

Emergency Personnel working tirelessly here at the Candle Factory in Mayfield, KY. God Bless All the Families Affected. #kywx #tornado #MayfieldKY pic.twitter.com/9IwF7wmDaM — Michael Gordon (@WX_ManMike) December 11, 2021

Breaking: A large tornado is on the ground in Bowling Green, Kentucky. The city has a population of nearly 70,000 people. pic.twitter.com/D85gtfuk7a — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 11, 2021

Another video from my cousins house. #kywx #Tornado This historic tornado ripped through our small community. pic.twitter.com/ly2IID2N64 — H🏀🏀P There it is (@TotallyTwitched) December 11, 2021

I'm on the Eastside of Jonesboro.. Sirens going off on a Confirmed tornado to my SW.. #AKwx pic.twitter.com/7SXoiGFmy7 — Brandon Lane (@INstormchasing) December 11, 2021

I-55 near Caruthersville, MO with multiple semis thrown across the interstate after a wedge tornado moved through this spot. #mowx #arwx @MyRadarWX pic.twitter.com/bubQBYQlWm — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) December 11, 2021

Enterprise on Russellville Rd in Bowling Green hit by the tornado. Roof completely ripped off. Debris EVERYWHERE. pic.twitter.com/HU8Z96rEUi — Alexandra Hennard (@alliehennard) December 11, 2021

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI — James Spann (@spann) December 11, 2021

MONSTER wedge #tornado just after passing through Monette, AR earlier this evening. Reports of casualties. Long-track tornado continues near Hickman, TN @accuweather pic.twitter.com/owIWUmOucu — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) December 11, 2021

Źródło: PAP/Twitter