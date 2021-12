Sanitaryści pokazują prawdziwe oblicze. „Nie byłoby nic nieetycznego w odłączeniu osoby niezaszczepionej od respiratora”

Na Twitterze rozpętała się burza. Wszystko przez komentarz dra Damiana Parola, przedstawiającego się jako doktor nauk o zdrowiu. Dietetyk zamieścił skandaliczny komentarz dotyczący niezaszprycowanych, po czym ograniczył widoczność swoich wpisów tylko dla osób, które obserwują jego konto. Jednak w Internecie nic nie ginie.

Użytkownicy Twittera, Wuj Matt w podróży oraz Patrick House M.D., udostępnili rzewny wpis jednego z medyków, który skarżył się, że niezaszprycowani blokują respiratory.

Chirurg Marek Karczewski zamieścił zdjęcie sali operacyjnej, na której było sporo krwi. „TAK WYGLĄDA SALA OPRERACYJNA PO ZABIEGU OPERACYJNYM U PACJENTA Z KRWAWIENIEM ZAGRAŻAJĄCYM ŻYCIU” – napisał.

„Pacjent po takiej operacji, z kilkoma litrami krwi w brzuchu z olbrzymiej śledziony, powinien trafić na Oddział Intensywnej Terapii, żeby mieć szansę na przeżycie. Ale miejsc nie ma, bo 10 stanowisk intensywnych zajmują pacjenci COVID-owi, w tym prawie wszyscy niezaszczepieni, a zajęte 4 aparaty ECMO są przez wszystkich niezaszczepionych” – grzmiał.

W dalszej części utyskiwał też na „niekompetencję premiera, ministra zdrowia i ministra edukacji” – bo szpital, w którym pracuje jest szpitalem klinicznym. Żalił się też, że „minister bełkocze o sprzeciwie wobec segregacji sanitarnej”. W ocenie lekarza „brak decyzyjności, a właściwie podejmowanie decyzji sprzecznych z interesem społeczeństwa” – czytaj: brak paszportów covidowych i przymusu szprycowania – są po to, by „utrzymać poparcie skrajnie prawicowych sceptyków”.

Dodał też, że popiera „odpłatność leczenia przez niezaszczepionych”.

„Tym, którzy mówią, że to bzdura, bo wszyscy płacą składki, przypominam, że ubezpieczenie działa tylko w określonych okolicznościach, które należy wypełnić – w tym przypadku to konieczność zaszczepienia” – grzmiał. Powtarzał też utarte slogany o tym, że „wolność wyboru” jest co prawda „przypisanym prawem”, ale tylko jeśli „nie sprowadza zagrożenia dla innych” oraz że „nie ma wolności bez odpowiedzialności”.

„Miejsca w szpitalach, salach operacyjnych i na IOM-ach niech pozostaną dla tych, którzy chorują, wymagają pilnych operacji i leczenia, ale dla tych, którzy się zaszczepili. Dlaczego mają umrzeć tylko dlatego, że wolne miejsce zajął niezaszczepiony koronasceptyk – to był jego wolny wybór. Jeżeli nie ma wirusa, nie ma potrzeby leczenia i przebywania w szpitalu” – twierdził w skandalicznym wpisie lekarz, który z definicji ma ratować ludzkie życie. Najwyraźniej jednak odmawia człowieczeństwa niezaszprycowanym.

Hej folioszury- dilujcie z tym. O płaceniu za leczenie covida przez nieszczepów pisałem już dawno używając dokładnie tego samego argumentu.

Ten skandaliczny wpis wywołał równie skandaliczny komentarz niejakiego dr. Damiana Parola. „Moim zdaniem nie byłoby nic nieetycznego w odłączeniu osoby niezaszczepionej od respiratora. Podjęła błędną decyzje i nie ma powodu, żeby konsekwencję ponosił ktoś inny” – stwierdził.

Mam nadzieje ze dr. nie jest lekarzem.

„Skasuj to chłopie” – radził dr Paweł Basiukiewicz.

„Skasuj to chłopie"

Lekarz zaznaczył również, że akurat Parol „nie figuruje w rejestrze lekarzy, jest dietetykiem”.

Ten Pan nie figuruje w rejestrze lekarzy, jest dietetykiem

Ostatecznie Parol zablokował konto dla wszystkich, którzy go nie obserwują i tyle go widzieli. Odwaga do pouczania o tym, co etyczne najwyraźniej gdzieś wyparowała.