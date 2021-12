Udaremniono atak terrorystyczny w Hamburgu. Planował go 20-letni islamista

Służby bezpieczeństwa w Hamburgu udaremniły latem atak terrorystyczny, który planował 20-letni islamista, Niemiec pochodzenia marokańskiego – podał w piątek dziennik „Die Welt”.

Hamburskie służby zapobiegły atakowi, gdy 26 sierpnia aresztowano 20-letniego podejrzanego, urodzonego w Niemczech – poinformował landowy minister wewnętrznych Andy Grote (SPD).

Jak ujawniła policja, mężczyzna zdobył broń palną oraz granat ręczny. W trakcie prowadzonego śledztwa w listopadzie policja przeszukała mieszkanie w Hamburgu, gdzie znaleziono „materiały do budowy ładunku wybuchowego, którego moc mogłaby spowodować znaczne, śmiertelne obrażenia”. Nie udało się ustalić, kiedy i gdzie ładunek ten miał być użyty – dodaje „Die Welt”.

W środę w całych Niemczech przeszukano domy 16 innych osób powiązanych z radykalnymi islamistami, ale według władz akcja ta nie miała już związku z planowanym przez zatrzymanego atakiem.

Przeciwko 20-latkowi, który przebywa w areszcie, prowadzone jest śledztwo w związku z zarzutem naruszenia ustawy o posiadaniu broni i amunicji.

Podejrzany Abdurachman C. urodził się w Hamburgu w 2001 roku jako syn Niemki i Marokańczyka. Jego ojciec także był zaangażowany w działalność radykalnych ruchów islamskich w tym mieście. Kiedy Abdurachman miał 15 lat, rodzina przeniosła się do Maroka, jednak w ubiegłym roku mężczyzna wrócił do Niemiec na studia.

Źródło: PAP