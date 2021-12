„Wolę umrzeć niż stracić wolność”. Prezydent Brazylii OSTRO o tzw. paszportach covidowych [VIDEO]

– Zapytaliśmy (organ regulacyjny ds. zdrowia) dlaczego paszport zdrowotny? Co to za smycz, którą chcą założyć Brazylijczykom? Gdzie jest nasza wolność? Wolałbym umrzeć, niż stracić swoją wolność – powiedział Jair Bolsonaro.

“We ask why the vaccine passport? Why this collar they want to put on the Brazilian people? Where is our freedom? I'd rather die than lose my freedom.” – the President of Brazil

