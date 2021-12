Znaki czasów. Najmłodszy biskup Hiszpanii ożenił się z satanistką

Najmłodszy biskup Hiszpanii został pozbawiony pełnienia funkcji po tym jak zawarł ślub z autorką powieści… erotyczno-satanistycznych. Co najciekawsze… pozostaje biskupem, chociaż nie pełni już funkcji kościelnej, o czym informuje Konferencja Episkopatu Hiszpanii.

Konferencja Episkopatu Hiszpanii ogłosiła w sobotę 11 grudnia na swojej stronie internetowej, że najmłodszy biskup Hiszpanii jest „żonaty” i to z autorką powieści erotycznych.

„Jak powszechnie wiadomo, prałat Xavier Novell i Goma, były biskup Solsony, wziął ślub cywilny z panią Silvią Caballol y Clemente 22 listopada 2021 r. w mieście Suria w prowincji Barcelona” – czytamy w komunikacie prasowym, który precyzuje, że z tej racji zgodnie z prawem kanonicznym, przestaje pełnić funkcje i podlega zawieszeniu.

Nie jest to niespodzianką, bo 52-letni biskup zrezygnował sam z pełnionej funkcji jeszcze w sierpniu. Podał, że czyni to z „powodów osobistych”. Ktoś go jednak wybrał, mianował, wyświęcił… Sygnały zaś podobno były.

Jego związek z Silvią Caballol y Clemente, z wykształcenia psychologiem, która napisała kilka powieści erotycznych, wśród nich o tytule „Piekło Gabriela w pożądaniu”, szybko wyszedł na jaw. Powieści tej pani przepełnione są scenami sadyzmu, szaleństwa i dotykają tematów satanizmu.

Na stronie jej wydawcy pisarka jest opisywana jako „autorka, która weszła w trudny świat literatury, aby zburzyć wszystkie nasze moralne i etyczne normy”. No i trochę zburzyła…

Nota d'aclariment del Sr. Bisbe de @bisbatsolsona

Mons. Xavier Novell i Gomàhttps://t.co/Ji9uZUzFjB pic.twitter.com/Ezl5mbrA9Z — Ciencia y Fe (@CienciaFe) June 1, 2017

Qubit/AI(Kirche,Reichweite): „Dem spanischen Bischof Xavier Novell i Gomà wurde die Ausübung „aller Rechte und Funktionen“ seines Amtes untersagt. Der Würdenträger hatte am 22. November eine Autorin erotisch-satanischer Romanen geheiratet.“ https://t.co/S3E7F5FRcq — RFielDs (@Wortklauber_in) December 11, 2021

Źródło: France Info/ AFP