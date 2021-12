Bułgaria ma nowy rząd. Premier, absolwent Harwardu, obiecuje ukrócenie korupcji

„Na waszą ekipę spada ciężar odpowiedzialności za zreformowanie państwa, zlikwidowanie odziedziczonego po poprzednikach wadliwego modelu politycznego, (usunięcie) korupcji i bezprawia. Przekonaliście się już jak silny jest opór sił, broniących swych przywilejów. Jeżeli nie przeprowadzicie już w pierwszych stu dniach zdecydowanych reformy sądownictwa, to nie uda się (wam) wygrać bitwy z korupcją”.

Kirił Petkow ma już gotową listą ministrów. Poinformował, że po trzech tygodniach negocjacji z udziałem czterech partnerów koalicyjnych „misja została wypełniona i już za kilka godzin lista kandydatów na ministrów będzie oficjalnie przedstawiona w parlamencie”.

Dodał, że już w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego gabinet koalicyjny, który dysponuje większością 134 głosów, ma zostać zaprzysiężony, a pierwszymi zadaniami jego rządu będzie przeciwdziałanie wzrostowi cen energii elektrycznej dla ludności, opanowanie epidemii Covid-19 i szybkie zreformowanie organów do walki z korupcją.

41-letni Kirił Petkow dzieciństwo i młodość spędził w Kanadzie, dokąd wyemigrowała jego rodzina. Ma dyplom zarządzania w biznesie i administracji Uniwersytetu Harwarda. Był w pierwszej dziesiątce najlepszych studentów tej uczelni.

Później pracował w kanadyjskiej firmie zamrożonych produktów żywnościowych. Kilka lat temu założył w Bułgarii firmę produkującą probiotyki. W 2020 r. Petkow uczestniczył w protestach przeciw ówczesnemu rządowi premiera Bojko Borisowa, a w maju jako uznany ekonomista wszedł do tymczasowego rządu powołanego przez prezydenta Rumena Radewa.

Pełnił w nim funkcję ministra gospodarki. Szybko zdobył popularność dzięki zdemaskowaniu schematów korupcyjnych poprzedniego rządu. Ujawnił malwersacje i kradzieże sięgające miliardów euro. Obiecał, że wyprowadzane rokrocznie 4 mld euro zostanie zwrócone gospodarce krajowej. We wrześniu założył razem z ministrem finansów w tym samym rządzie i kolegą z Harwardu partię „Kontynuujemy Zmiany”, która wygrała wybory parlamentarne 14 listopada b.r. Były to trzecie w tym roku wybory parlamentarne w Bułgarii.

Po zwycięstwie wyborczym Petkow konsekwentnie deklarował gotowość do rozpoczęcia negocjacji z partiami opozycyjnymi wobec poprzedniej ekipy. Jego gabinet będzie się składać z młodych, dobrze wykształconych ludzi, władających obcymi językami, co dotychczas było tu rzadkością.

Wyniki gabinetowych zawarte są w liczącym 140 stron porozumieniu. Program jest obliczony na 4 lata. Porozumienie zawiera 18 rozdziałów tematycznych. Umowa przewiduje m.in. utworzenie nowego organu antykorupcyjnego o zwiększonych uprawnieniach i wprowadzenie kontroli nad działalnością prokuratora generalnego, rozwój energetyki atomowej, przyśpieszenie budowy interkonektora gazowego z Grecją, rozwój technologii innowacyjnych, wprowadzenie euro, kontynuację obecnej polityki wobec Macedonii Płn. i podniesienie dochodów ludności.

Pierwszą przeszkodą do pokonania mogą być jednak już szczepienia. Priorytetem wskazanym przez Petkowa ma być przyspieszenie szczepień przeciwko Covid-19. Do tej pory skuszono na zastrzyk tylko 26% populacji, a ten bałkański kraj liczący 6,9 mln mieszkańców nazywany jest pod tym względem „czerwoną latarnią” Unii Europejskiej.

PM Petkov as a regular protester during the year-long protests against the outgoing Borisov regime pic.twitter.com/AVLsUJZR53

— Nikolay Marinov (@nikolayvmarinov) December 11, 2021