Co się dzieje z piłkarzami? Piotr Zieliński zaniemógł w trakcie meczu. Nie on pierwszy

Piotr Zieliński poprosił o zmianę w 22. minucie meczu Serie A pomiędzy Napoli a Empoli. To już kolejny piłkarz w ostatnim czasie, który kończy mecz wcześniej, bo skarży się na problemy z oddychaniem.

Piotr Zieliński, piłkarz polskiej reprezentacji narodowej i jedna z gwiazd Napoli, w sobotnim meczu Serie A musiał przedwcześnie zejść z boiska. Piłkarz zaczął odczuwać problemy z oddychaniem, co zaniepokoiło go i sztab medyczny drużyny.

Piłkarz został natychmiast zabrany z boiska i zajęli się nim medycy. Na ten moment nie wiadomo, co może być powodem problemów z oddychaniem polskiego kopacza.

Sytuacja jest o tyle dziwna, że to nie jedyny taki przypadek w ostatnim czasie.

Dzień wcześniej takie same problemy miał Victor Lindelof z Manchesteru United. On również zgłosił problemy z oddychaniem i musiał wcześniej zejść z boiska. Również w tym przypadku nie wiadomo, co może być powodem kłopotów sportowca.