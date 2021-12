Finlandia też się zbroi. Największy kontrakt zbrojeniowy w historii

Finlandia kupuje 64 amerykańskie samoloty myśliwskie. Umowa o wartości blisko 10 miliardów euro to największa umowa zbrojeniowa w historii tego kraju. W Helsinkach wybrali do uzbrojenia swoich sił powietrznych samolot myśliwski F-35 amerykańskiej firmy Lockheed Martin.

64 samoloty mają być już uzbrojone. W walce o ten kontrakt z Amerykanami konkurowali: francuska firma Dassault, szwedzki Saab, amerykański Boeing i brytyjski BAE Systems.

„Porównując osiągi, F-35 najlepiej spełnił nasze potrzeby” – poinformował jednak na konferencji prasowej minister obrony Finlandii Antti Kaikkonen.

Dodał, że wielozadaniowe myśliwce będą podstawą obrony powietrznej, lądowej i morskiej. Konkurenci zarzucali wyborowi, że technologie F-35 mogą nie sprostać „dekarbonizacji” zakupów nowego uzbrojenia, do czego Helsinki zobowiązały się miesiąc wcześniej na Forum Pokojowym w Paryżu.

64 samoloty to spory kontrakt. Po m.in. Polsce (32 maszyny), Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, czy Holandii, Finlandia jest 9. krajem w Europie, który wybiera F-35. Cena pojedynczego F-35A dla Polski wyniosła 87,3 mln USD. Pozostałe koszty, poza zakupem jednego dodatkowego silnika, są związane z pakietem logistycznym oraz szkoleniowym.

Kontrakt dla Polski nie obejmował uzbrojenia dla nowych samolotów, które jest częściowo zbliżone do już użytkowanych w F-16C/D Jastrząb, ani kosztu dostosowania infrastruktury do potrzeb nowych samolotów. Dostawy polskich F-35A rozpoczną się w roku 2024. Siły Powietrzne mają osiągnąć wstępną gotowość bojową na F-35 do 2028 roku.

Źródło: Defance/ AFP