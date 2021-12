Gates podsumowuje rok 2021 i snuje plany na kolejny: „Wielu z nas oswoi się z NOWĄ NORMALNOŚCIĄ” [VIDEO]

Bill Gates podsumował mijający rok 2021. Miliarder wskazał, że był on trudny. Jednocześnie zaznaczył, że z optymizmem patrzy w przyszłość, w której widzi „nową normalność”.

Bill Gates przyznał, że rok 2021 był „bardzo trudny”. – Pandemia, potrzeba kontynuowania zmian klimatycznych – wszystko to było trudne, ale optymistycznie patrzę na przyspieszenie innowacji w obszarze klimatycznym, optymistycznie patrzę na pracę nad globalnym zdrowiem, budowanie na niektórych innowacjach pandemicznych – stwierdził.

Gates nie omieszkał też przedstawić swoich prognoz na rok kolejny. – Myślę, że rok 2022 będzie rokiem, w którym wielu z nas oswoi się z nową normalnością. Więc myślę, że będziemy budować na dobrych rzeczach – mówił.

– Widzę wiele możliwości i jestem podekscytowany podjęciem kroków, aby uniknąć kolejnej pandemii, takiej jak ta – zaznaczył miliarder.

„W 2021 roku pandemia zdominowała nasze życie od pierwszego dnia. Wszyscy musieliśmy przystosować się do «nowej normalności», chociaż to, jak to wyglądało, jest inne dla każdej osoby. Dla mnie rezultatem był rok spędzony głównie w Internecie” – ujawnił Gates.

Współzałożyciel Microsoftu wyjawił też, czym przez ostatni rok zajmowała się jego fundacja. „Chociaż COVID-19 był ogromnym celem, fundacja nadal robi postępy w innych obszarach. Nasz amerykański program współpracuje z partnerami, aby pomóc uczniom i nauczycielom poruszać się po dziwnym nowym świecie edukacji z czasów pandemii, a moi koledzy pracujący nad równością płci walczą o bardziej sprawiedliwe globalne ożywienie. Globalne zespoły zajmujące się zdrowiem i rozwojem znalazły kreatywne sposoby ochrony postępów w chorobach takich jak polio, gruźlica i HIV oraz kontynuowały postępy w zmniejszaniu śmiertelności wśród dzieci” – napisał.

„W tym roku rozpoczął się także nowy rozdział w mojej pracy nad klimatem. Wydałem moją książkę Jak uniknąć katastrofy klimatycznej i uruchomiłem programy Breakthrough Energy Catalyst i Fellows w celu wsparcia finansowania, produkcji i zakupu nowych technologii czystej energii. Powodem, dla którego czułem się wystarczająco pewnie, by tak znacząco rozszerzyć nasze wysiłki, był niesamowity postęp, jaki widziałem dzięki Breakthrough Energy Ventures, gdzie obecnie wspieramy ponad 70 niesamowitych firm” – przypomniał.

Gates odniósł się też do swojego rozwodu z Melindą. „Chociaż uważam, że rzeczy, nad którymi pracuję, są zdecydowanie najciekawszą częścią mojego roku, wiem, że wiele osób interesuje temat bliższy domu: mój rozwód. Melinda i ja nadal prowadzimy naszą fundację razem i znaleźliśmy dobry nowy rytm pracy, ale nie mogę zaprzeczyć, że był to dla mnie rok wielkiego osobistego smutku. Przystosowanie się do zmian nigdy nie jest łatwe, bez względu na to, co to jest. Jestem pod wrażeniem tego, jak odporni byli moi bliscy – zwłaszcza moje dzieci – w tym trudnym czasie” – napisał.

2021 was an incredibly hard year for many people, including me, but there are reasons to be optimistic that 2022 will be better: https://t.co/BxF6Q4K9Mq pic.twitter.com/C0SdhYxKg8 — Bill Gates (@BillGates) December 8, 2021

Źródła: gatesnotes.com/Twitter