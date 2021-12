Mentzen OSTRO o sanitaryźmie: „Nie chcę mieć subskrypcji u Pfizera na prawa obywatelskie” [FOTO/VIDEO]

Gościem „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii” był m.in. Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji wskazał, że to nie „subskrypcja u Pfizera” jest gwarantem praw obywatelskich. Obnażył także manipulację wokół statystyk covidowych.

– Wolność jest ważniejsza od życia. Cała polska historia jest na tym zbudowana. Gdyby Polacy uważali, że wolność jest mniej ważna od życia, to by państwa polskiego już dawno nie było – wskazał Sławomir Mentzen.

– Zwracam też uwagę, że są państwa w Europie Zachodniej, gdzie rozwiązania proponowane teraz w Polsce już funkcjonują. Mamy Niemcy, mamy Belgię, mamy Austrię i zachorowań tam jest cały czas bardzo dużo – przypomniał polityk Konfederacji.

Jak podkreślał, „w Niemczech ostatnio średnia zachorowań to jest ponad 50 tys. osób dziennie, w piku do 90 tys. dziennie”.

– Więc jakim cudem rozwiązania, które nie sprawdziły się na Zachodzie, mają się nagle sprawdzić w Polsce? Czym polska geografia, czy położenie geograficzne się różni? Tym, że jeżeli paszporty covidowe i obowiązkowe szczepienia nie zmniejszają transmisji, nie zmniejszają liczby zachorowań na Zachodzie, czemu miałyby zmniejszyć w Polsce? Tego kompletnie nie rozumiem – powiedział.

Zmanipulowane statystyki

Zdaniem Mentzena spora część Polaków się nie szprycuje, ponieważ „nie mają zaufania do polityków i do tego rządu”.

– A nie mają zaufania, dlatego że słuchają takiej propagandy, którą pani teraz powiedziała – skwitował Mentzen zwracając się do obecnej w studio Moniki Rosy.

– Pani zacytowała raport, który jest całkowitą manipulacją. Według tego raportu chyba 98 proc. ludzi, którzy zmarli na covid to niezaszczepieni, a 2 proc. jest zaszczepione. To są dane od 1 stycznia do 10 października. Z 41 600 zmarłych niezaszczepionych 38 600 zmarło do 7 kwietnia, kiedy zaszczepionych było 7 proc. Równie dobrze mogłaby pani powiedzieć, że w XX w. spośród ludzi zaszczepionych na Covid nikt nie umarł, a wszyscy, którzy umarli, nie byli zaszczepieni na Covid – taka to jest skuteczna szczepionka – ironizował. – Powiela pani manipulację, dlatego ludzie wam nie wierzą – skwitował Mentzen.

„Nowa normalność” tylko dla zaszprycowanych

Polityk Konfederacji odniósł się też do „nowej normalności”. – Mówienie, że paszporty szczepionkowe czy tam covidowe są jakąś drogą do normalności, jest po prostu kłamstwem. Na Zachodzie mamy paszporty szczepionkowe, normalności nie mamy. Relegowanie ludzi ze studiów, wyrzucanie ludzi z pracy, urządzanie takich obozów, jakie są w Australii, a następnie robienie obław na ludzi, którzy z tych obozów uciekają, niewpuszczanie do sklepów ludzi niezaszczepionych, te napisy na witrynach „nie obsługujemy ludzi niezaszczepionych” albo „nie kupujcie u niezaszczepionych”, to nie jest normalność – wskazał.

"Nie kupuj od niezaszczepionych".

"Nieszczepieni niemile widziani". To napisy, które zaczynają się pojawiać na witrynach sklepów w Niemczech. pic.twitter.com/B5fIvZJvXr — 𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫 𝐃.™ (@synxchaosu) December 11, 2021

#Germany 2021 “Do not buy from unvaccinated people” Doesn’t resemble anything?! pic.twitter.com/wDVpBGbHqF — Nicole Elisei (@EliseiNicole) December 12, 2021

„Subskrypcja u Pfizera”

– Ja nie chcę mieć subskrypcji u Pfizera na prawa obywatelskie, mi prawa obywatelskie należą się na mocy konstytucji, a nie na mocy subskrypcji u Pfizera – przypomniał Mentzen.

Do jego słów odniosła się Rosa. – Dane, które podaję są danymi Ministerstwa Zdrowia, przekazywanymi na konferencjach prasowych – twierdziła poseł.

– Są zmanipulowane, powiedziałem pani czemu – wtrącił Mentzen, jednak do parlamentarzystki to nie trafiało.

– Ale także lekarze w szpitalach mówią jasno: wszystkie badania, przeprowadzone nie wiem, w Belgii, pokazują to, że spada ryzyko zachorowania i przeniesienia choroby w domu np. w kontaktach bezpośrednich, o 60 proc., jeśli osoba jest zaszczepiona. I pokazują to lekarze, dyrektorzy szpitali, że głównie osoby niezaszczepione przede wszystkim, w największej mierze, przechodzą bardzo ciężko zachorowanie koronawirusa, chorują i umierają – twierdziła dalej.

– Moje zdrowie i życie i zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze – dodała. Stwierdziła też, że „ktoś może nie chcieć wejść do sklepu, gdzie jest osoba niezaszczepiona”. – Dlaczego? Bo się będzie bał – grzmiała.

– To niech nie wchodzi – odparł krótko Mentzen. – To niech taka osoba (niezaszprycowana – przyp. red.) siedzi w domu – stwierdziła Rosa.

„Mi prawa obywatelskie należą się na mocy konstytucji, a nie na mocy subskrypcji u Pfizera” – @SlawomirMentzen pic.twitter.com/wC6EFYcoMa — Wolność__Słowa (@WolnoscO) December 12, 2021

Źródło: Polsat News