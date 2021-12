Sąd Najwyższy Pensylwanii odrzuca nakaz masek w szkołach

Takie przepisy sanitaryzmu wprowadzono w tym stanie we wrześniu. Sąd uznał, że są niezgodne z konstytucją, ponieważ pełniąca obowiązki sekretarza stanu ds. zdrowia Alison Beam nie miała uprawnień do wprowadzenia nakazu noszenia masek.

Poszczególne kuratoria (okręgi szkolne) nadal będą mogły ustalać własne zasady dotyczące zabezpieczeń przed Covid-19, ale nie może się to odbywać przez narzucenie decyzji na poziomie całego stanu. Stanowy Sąd Najwyższy podtrzymał tu orzeczenie sądu niższej instancji.

W oświadczeniu szef Senatu Pensylwanii Jake Corman powiedział, że decyzja dotyczy czegoś więcej niż tylko zmuszania dzieci do noszenia masek w szkołach. Stwierdził, że chodzi tu o przywrócenie rodzicom i lokalnym władzom prawa do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Republikanin Corman dodał, że także „chodzi o ogólne zapobieganie nadmiernej władzy rządu”. Bowiem „prawo wyraźnie nie daje żadnemu gubernatorowi ani żadnej agencji stanowej uprawnień do wymyślania sobie nowych nakazów”. Działania anty-covidowe gubernatora Wolfa nazwał „ekstremalnymi” i „jednostronnymi”, które „zdewastowały naszą gospodarkę zamykaniem i restrykcjami biznesowymi”.

Sekretarz prasowy demokratycznego gubernatora, Beth Rementer, nazwała tę decyzję „bardzo rozczarowującą” i wezwała okręgi szkolne do wprowadzenia przepisów dotyczących nakazu noszenia masek. Według AP od lipca tylko około 59 z 474 okręgów szkolnych stanu wymagało masek od uczniów.

