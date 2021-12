Szczepienia od nowa? Trzy dawki Pfizera czterokrotnie mniej skuteczne przeciwko Omikronowi niż przeciwko Delcie

Zdolność neutralizująca nawet trzech dawek szczepionki firmy Pfizer jest czterokrotnie mniejsza przeciwko wariantowi Omicron niż przeciwko wariantowi Delta – twierdzą naukowcy z izraelskiego Sheba Medical Center. I zalecają szczepić się jak najszybciej trzecią dawką.

Zespół naukowców zbadał surowice od 40 zaszczepionych pracowników służby zdrowia w Sheba Medical Center pod kątem zdolności do neutralizowania wariantu Omicron.

20 z nich otrzymało zastrzyk przypominający w ciągu ostatniego miesiąca a 20 otrzymało tylko dwie dawki, ostatnią pięć lub sześć miesięcy temu.

Surowica tych, którzy otrzymali dwie dawki, nie miała żadnej zdolności neutralizacji przeciwko wariantowi Omikron, ale nadal miała pewną zdolność neutralizującą przeciwko wariantowi Delta, a nawet oryginalnemu szczepowi z Wuhan.

„Nie było żadnej zdolności neutralizacji, a to jest bardzo niepokojące” – powiedziała dr Gili Regev-Yochay, dyrektor Oddziału Epidemiologii Chorób Zakaźnych w szpitalu, podczas briefingu w sobotę wieczorem, dodając, że ci ludzie mogą być również narażeni na poważną chorobę.

– Nie jest również jasne, czy osoby, które niedawno otrzymały dwie dawki, również będą chronione – powiedziała.

Testy laboratoryjne przeprowadzone w RPA w zeszłym tygodniu wykazały, że przeciwciała z dwóch dawek szczepionki Pfizer mogą być do 40 razy mniej skuteczne przeciwko odmianie Omicron.

W odpowiedzi na te badania, dr Sharon Alroy-Preis, szefowa Public Health Services, powiedziała w sobotnim wywiadzie dla N12, że ministerstwo zdrowia rozważa poproszenie ludzi o przyjęcie trzeciej dawki już trzy miesiące po drugiej.

„Ludzie, którzy otrzymali dawkę przypominającą, są lepiej chronieni niż ci, którzy otrzymali tylko dwie i oczywiście bardziej niż nieszczepieni” – powiedziała Alroy-Preis.

– Z drugiej strony badanie wykazało, że dawka przypominająca zwiększa zdolność szczepionki do działania przeciwko Omicronowi około 100-krotnie, co oznacza, że ​​istnieje „znacząca ochrona” – powiedziała Regev Yochay. „Jest niższa niż zdolność neutralizacji przeciwko Delcie – około cztery razy niższa. Ale to i tak bardzo optymistyczne” – stwierdziła Alroy-Preis.

Dr Regev Yochay powiedział, że nadal nie jest jasne, czy skuteczność zastrzyku przypominającego również zmniejszy się z biegiem czasu, i że jest to coś, nad czym zastanawiają się teraz badacze.

Izraelskie badanie, które należy podkreślić, jest badaniem tylko przeciwciał neutralizujących wykonanym w laboratorium, a nie opartym na rzeczywistych danych, zostało wysłane do recenzji.

Źródło: Jerusalem Post