Tego nie zobaczysz w mediach! Protesty przeciw koronarestrykcjom, segregacji sanitarnej i obowiązkowej szprycy w zachodniej Europie [VIDEO]

W wielu miejscach Europy wprowadzane są koronarestryckje, zaprowadzana jest segregacja sanitarna, a nawet zapowiadane jest już niedługo obowiązkowe szczepienie. W całej Europie trwają też protesty przeciw owym rozwiązaniom.

Demonstracje odbyły się m.in. w Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Francji. Manifestanci protestowali przeciwko koronarestrykcjom, tzw. paszportom covidowym, które są wymagane w wielu europejskich krajach, aby wejść np. do restauracji, kina czy na siłownię, a także wprowadzanemu obowiązkowi szczepień.

Austria

W sobotę w centrum Wiednia ponownie demonstrowali przeciwnicy restrykcji pandemicznych. Według policji, w demonstracjach mogło uczestniczyć nawet do 44 tys. osób.

Informacje o sobotniej demonstracji „na rzecz wolności i przeciw przymusowi” były rozpowszechniane od kilku dni. Do protestu nawoływali m.in. przedstawiciele prawicowej Austriackiej Partii Wolności (FPOe), a jej szef Herbert Kickl rozpoczął demonstrację od przemówienia.

Hiszpania

Do protestów doszło także w Hiszpanii. W centrum Madrytu tłum protestował przeciwko kontroli społeczeństwa i ograniczaniu praw obywatelskich.

Manifestujący mieli ze sobą transparenty dyskredytujące szczepienia. Protesty przeciwko tzw. paszportom covidowym odbyły się także m.in. w Barcelonie.

Wielka Brytania

Protestowano również na Wyspach. „Newcastle przeciwstawia się apartheidowi medycznemu!” – pisze użytkownik Twittera Kees71.

Niemcy

Przeciwko koronarestrykcjom i apartheidowi medycznemu na ulice wyszło także wiele osób w Niemczech. Protestowano m.in. w Hamburgu, Halle, Neumark czy Reutlingen.

Włochy

Kolejny weekend z rzędu protestowano także we Włoszech. „Turyn przeciwstawia się dziś apartheidowi medycznemu!”, donosił w sobotę (11 grudnia – red.) użytkownik Twittera Kees71.

Luksemburg

Do demonstracji doszło także w Luksemburg. Tam demonstranci stali i trzymali się za ręce, krzycząc „Wolność”. Doszło jednak również do starć z policją. Przeciwko manifestantom użyto armatek wodnych.

„Elita polityczna zdaje się nie rozumieć, że ludzie są wściekli z powodu nieudanej polityki rządu”, pisze użytkownik Twittera Kees71.

Francja

Cotygodniowe manifestacje we Francji to już właściwie norma. Protestowano już 22-gą sobotę z rzędu. Tym razem doszło do starć z policją w Paryżu, gdzie protestowano przeciwko tzw. paszportom covidowym.

Oprócz manifestacji w stolicy Francji, protestowano także w wielu innych miastach. W sieci pojawiają się nagranie m.in. z Lyonu, Nicei, Montpellier czy Strasbourga.

