Interwencja funkcjonariuszy w Zamościu. Rodzeństwo usłyszało zarzuty napaści na policjanta i strażnika [VIDEO]

32-latek i jego o rok młodsza siostra usłyszeli zarzuty napaści na policjanta i strażnika miejskiego, którzy zwrócili im uwagę na brak maseczki w galerii handlowej w Zamościu – poinformowała policja.

32-letni Mateusz K. i 31-letnia Kamila K. zostali doprowadzeni do prokuratury w niedzielę.

– Usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Zamościu, znieważenia tychże funkcjonariuszy oraz stosowania groźby uszkodzenia ciała i pozbawienia życia wobec funkcjonariusza policji, w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej – powiedział prok. Artur Szykuła, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Prokurator dodał, że podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów.

Kobieta została objęta dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Prokuratura i policja wnioskowały do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na dziś.

W sobotę policjant i strażnik miejski patrolowali jedną z galerii handlowych w Zamościu.

– Idąc pasażem zauważyli mężczyznę i towarzyszącą mu kobietę bez założonej maseczki. Zwrócili im uwagę, aby zasłonili usta i nos – poinformowała oficer prasowa KMP w Zamościu st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło. Dodała, że rodzeństwo zaczęło wyzywać mundurowych. Następnie mężczyzna otrzymał od pracownika ochrony maseczkę.

Według ustaleń policji, po wejściu do sklepu nadal kierował wulgaryzmy w kierunku funkcjonariuszy.

– W pewnym momencie rodzeństwo widząc oczekujących przed sklepem funkcjonariuszy szybkim krokiem ruszyło w ich kierunku. 32-latek rzucił się na policjanta próbując uderzyć go pięścią w twarz – podała Krukowska-Bubiło.

Jak poinformowała rzecznik, w wyniku ataku policjant upadł na bramkę antykradzieżową i kilkukrotnie został uderzony przez napastnika w głowę.

– Ponieważ 32-latek nie chciał się uspokoić i w dalszym ciągu był agresywny, został użyty wobec niego paralizator – podała Krukowska-Bubiło. Dodała, że agresywna była również kobieta, która „odpychała policjanta, szarpała go utrudniając przeprowadzanie interwencji”.

– Ponieważ prośby o zachowanie zgodne z prawem nie przyniosły rezultatu, wobec agresywnej 31-latki został użyty gaz – poinformowała policjantka. Rodzeństwo zostało zatrzymane.

Polska Policja udostępniła na Twitterze nagranie z kamer monitoringu.

Rzucili się na Policjanta i Strażnika Miejskiego.

W mediach społecznościowych zamieszczono fragment nagrania i kłamstwa mające sugerować niewłaściwe zachowanie funkcjonariuszy. Dlatego decydujemy się upublicznić całe nagranie📹

Link do oświadczenia: https://t.co/5hFwKlkRBm pic.twitter.com/EILt5vE1AO — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) December 13, 2021

Już wcześniej jednak pojawiły się w internecie nagrania z zajścia.

Według ustaleń policji, 32-latek był już wcześniej dwukrotnie notowany za znieważenie funkcjonariusza. Policja zabezpieczyła nagranie z monitoringu galerii, który zarejestrował przebieg interwencji.

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: PAP