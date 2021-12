Resort Niedzielskiego ukrył TE dane. Braun: „Ministerstwo chce bardziej przerazić rodziców polskich dzieci?” [VIDEO]

Dziś rano politycy Konfederacji Robert Winnicki i Grzegorz Braun przeprowadzili interwencję poselską w gmachu pandemicznego Ministerstwa Zdrowia. Nie zastali jednak żadnego z ministrów. Podczas konferencji prasowej Braun zwrócił uwagę, że ze stron pandemicznego resortu znikają dane dotyczące przyczyn zgonów nieletnich.

– Dzisiaj obchodzimy nie tylko tragiczną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, którego autorzy – trzeba tu przyznać – mieli znacznie skromniejsze osiągnięcia w niszczeniu więzi społecznych, także w fizycznej eksterminacji Polaków, jeśli porównamy tamte lata 80. z rokiem walki z mniemaną pandemią, to w ogóle nie ma czego porównywać. Ale dziś również ogłoszono rozpoczęcie programu szprycowania nieletnich, dzieci od 5. do 11. roku życia – mówił podczas konferencji prasowej po interwencji poselskiej w pandemicznym resorcie zdrowia Grzegorz Braun.

– No i cóż, warto by wiedzieć, na jakie sumy i na jakie sumy opiewają kontrakty zawierane przez Rzeczpospolitą Polską z koncernami farmaceutycznymi. Jakie to są warunki zapisane w tych umowach, skoro operacja agresywnej akwizycji eksperymentalnego medykamentu obejmuje już polskie dzieci? Z jakich to zobowiązań ministrowie Niedzielski, Kraska, ich mocodawcy tak pilnie muszą się wywiązać, że trzeba szprycować również dzieci? – pytał.

Poseł Konfederacji przypomniał także alarmujące informacje, że ze stron resortu znikają dane dotyczące zgonów dzieci. – Zwracał uwagę działacz społeczny, aktywista i obserwator tych wydarzeń, pan Grzegorz Płaczek, że ze stron Ministerstwa Zdrowia, o którym raczej mówmy ministerstwa choroby i nagłej śmierci, zniknęły dane o chorobach, które były przyczyną zgonów wśród nieletnich. Jeszcze kilka dni temu, mamy zrzuty ekranów ze stron ministerstwa, przed którym stoimy, wywieszano informacje o przyczynie covid i w sąsiedniej rubryce choroby współistniejące. I to było np. 11 zgonów – 11 z chorobami współistniejącymi lub coś koło tego. Dzisiaj informacja o chorobach współistniejących już jest niedostępna – wskazał.

– Czy to właśnie dlatego, że ministerstwo chce bardziej przerazić rodziców polskich dzieci, żeby łatwiej poddali się oni tej operacji, która jest prowadzona? – zastanawiał się Grzegorz Braun.

Poseł Winnicki zaznaczył natomiast, że w związku z tym, że w gmachu ministerstwa nie było nikogo, kto na przedstawione pytania by odpowiedział, posłowie złożyli je na piśmie i żądają odpowiedzi do końca roku. Chodzi o umowy między ministerstwem a koncernami farmaceutycznymi, metodykę merytorycznych podstaw dotyczących wprowadzania koronarestrykcji oraz o prawdziwe statystyki dotyczące zgonów zaszprycowanych i niezaszprycowanych.