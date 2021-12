„Dawka przypominająca” szprycy coraz szybciej. Czas oczekiwania skrócony

Rząd federalny Australii ogłosił, że czas oczekiwania na otrzymanie tzw. dawki przypominającej szprycy przeciw COVID-19 zostanie skrócony z sześciu miesięcy do pięciu.

Minister zdrowia Greg Hunt mówi, iż dane z Izrael pokazują, że tzw. dawki przypominające prowadzą do zmniejszenia liczby infekcji, a także liczby ciężkich chorób i zgonów.

– Dawka przypominająca, pięć lub więcej miesięcy po drugiej dawce, dopilnuje, aby ochrona z kursu podstawowego była jeszcze silniejsza i bardziej długotrwała i powinna pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa – powiedział gazecie Nine.

Rząd federalny przygotowuje się do przyjęcia z powrotem międzynarodowych studentów i innych posiadaczy wiz, po tym, jak opóźnił ten ruch o dwa tygodnie. Przedłużono również do 17 lutego środki biobezpieczeństwa do kontrolowania, kto może wjechać i wyjechać z kraju.

Kontynuowane będą również obowiązkowe testy na COVID-19 dla osób chcących przylecieć do Australii, podobnie jak obowiązek noszenia masek w lotach międzynarodowych.

Przepisy obejmują również ograniczenia dotyczące międzynarodowych przyjazdów z krajów wysokiego ryzyka, niezaszprycowanych Australijczyków chcących wyjechać zagranicę oraz kontrolę statków wycieczkowych.

